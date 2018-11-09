Три взрыва прогремели в столице Сомали, есть погибшие

Могадишо, 9 ноября. В центре столицы Сомали прогремели три взрыва. В результате теракта погибли по меньшей мере 17 человек, число пострадавших уточняется. Источник Федерального агентства новостей сообщил, что после взрыва неизвестные устроили стрельбу.

По предварительной информации, перед отелем Sahafi прогремели два взрыва. Устроивший теракт мужчина скончался на месте. Третий взрыв прогремел между отелем Sahafi и штаб-квартирой департамента уголовного розыска в район KM4 в Могадишо.

Ответственность за теракт пока не взяла ни одна организация. Ранее, 31 июля 2016 года, организация «Аш-Шаббаб» атаковала штаб-квартиру департамента. Тогда боевики подорвали две заминированных машины и расстреляли полицейских, ворвавшись внутрь департамента.