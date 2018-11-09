Трамп запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам

Вашингтон, 9 ноября. Президент США Дональд Трамп подписал указ об отказе в предоставлении убежища нелегальным мигрантам на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Ранее глава Белого дома заявлял, что данный указ предусматривает отказ в предоставлении убежища лицам, которые незаконно пересекли границу США. По его словам, это делается для того, чтобы мигранты запрашивали убежище в установленных пунктах въезда.

В начале ноября стало известно, что через Мексику к границе США приближается четырехтысячное скопление мигрантов из Гондураса и других стран Центральной Америки. Еще два каравана мигрантов направляются к границе США из Сальвадора. Позднее Трамп пообещал разместить на границе с Мексикой 15 тысяч американских военных, которые будут препятствовать проникновению мигрантов на территорию США. При этом глава Белого дома выразил надежду, что военным не придется применять оружие против мигрантов.