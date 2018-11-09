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ВСУ выпустили почти 300 боеприпасов по ЛНР за неделю

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ВСУ выпустили почти 300 боеприпасов по ЛНР за неделю

Луганск, 9 ноября. За прошедшую неделю украинская армия выпустила по территории Луганской народной республики более 260 снарядов и мин, нарушив режим прекращения огня в Донбассе 19 раз. Об этом сообщает в пятницу Луганский информационный центр.

Военные ВСУ обстреливали ЛНР с позиций, занимаемых в районе девяти населенных пунктов и пункта пропуска «Станица Луганская».

Под обстрелы попали районы таких населенных пунктов республики, как Фрунзе, Желобок, Донецкий, Голубовское, Марьевка, Нижнее Лозовое, Калиновка, Лозовое, а также окрестности памятника князю Игорю.

Напомним, ранее сообщалось, что двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли при подрыве легкового автомобиля в Донбассе

Автор: Тимур Румянцев
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