В реальном бою он их уничтожит: военный эксперт о превосходстве Су-57 над F-22 и F-35

Главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец рассказал о превосходстве российского истребителя Су-57 над американскими F-22 Raptor и F-35. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как рассказал Стрелец телеканалу «Звезда», F-22 серьезно уступает Су-57 по возможностям уничтожения наземных целей. В свою очередь F-35 по маневренности и разгонным характеристикам уступает не только Су-57, но и российским истребителям четвертого поколения, например, Су-35.

Кроме того, Стрелец отметил, что новая российская боевая машина многофункциональна и способна эффективно уничтожать как воздушные, так и наземные цели. В то же время, заметил инженер, F-22 и F-35 могут выполнять ограниченный круг задач.

По словам конструктора, чем выше соотношение нагрузки, которую может взять самолет, тем выше качество самого самолета «с точки зрения носителя». Это же касается и объема, и массы вооружений, которые размещаются во внутренних отсеках самолета.

«По этому показателю Су-57 не имеет аналогов среди самолетов пятого поколения», — подчеркнул Стрелец.

Превосходит зарубежные аналоги

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что новейшая российская боевая машина в своем жизненном цикле уже успела дойти до стадии участия в военной операции в Сирии. Там несколько Су-57 успешно отработали задачи по уничтожению инфраструктуры боевиков террористической группировки «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

«Российские истребители отрабатывали в Сирии различные ситуации в максимально усложненной обстановке. Американцы недавно и вовсе приостановили полеты F-35 из-за проблем с топливной системой. У новейшей американской машины высокая стоимость и неполадки. В этом плане Су-57 — дешево и сердито. В ближайшие десятилетия российские военные получат на смену Су-27 истребитель пятого поколения, он должен стать основой нашей боевой авиации. Хочу заметить, что Су-57 по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги», — пояснил Сергей Простаков.

По словам военного эксперта, дальность действия РЛС F-35 меньше, чем у Су-57, а возможности стелс-технологий, которые в нем используются, серьезно преувеличены американской пропагандой. Они не дают преимущества более раннего обнаружения.

«Су-57 сверхманевренный, он быстрее и F-35, и F-22. Очевидно, что при близком контакте, в реальном бою, он их уничтожит. Не говоря уже о том, что у российского истребителя новейший радар, который увидит вражеские стелс-машины в нужный момент», — резюмировал Сергей Простаков.

1 Организация запрещена на территории РФ.