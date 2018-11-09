Талибы выступили за проведение еще одной встречи в «московском формате»

Москва, 9 ноября. Запрещенное в России радикальное движение «Талибан»1 выступает за проведение еще одной встречи в «московском формате», сообщил член политического офиса движения в Дохе, глава делегации талибов на переговорах в российской столице.

«Я надеюсь, что в будущем она также пройдет», — сказал он.

Напомним, встреча «московского формата» по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в российской столице. На переговорах присутствовали министры иностранных дел, спецпредставители, наблюдатели нескольких стран, в том числе России. Кроме того, впервые участниками международной встречи стали представители делегации политического офиса движения талибов.

1 Организация запрещена на территории РФ.