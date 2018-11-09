Полигон для экспериментов: в ЛНР рассказали, к чему привели ВСУ методики НАТО

Луганск, 9 ноября. Методики НАТО, навязанные украинской армии, превращают ее в полигон для сомнительных экспериментов, что приводит к росту травматизма и гибели личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге в «ЛуганскИнформЦентре» исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской народной республики полковник Михаил Филипоненко.

По его словам, рост небоевых потерь в подразделениях ВСУ после перехода на стандарты Североатлантического альянса свидетельствует о неспособности украинских силовиков к освоению простейших навыков и об отсутствии стремления к качественному обучению у западных инструкторов. При этом Филипоненко отметил, что плата за предоставленные НАТО услуги весьма высока.

По мнению полковника, Запад рассматривает украинскую армию как «потенциальных врагов в том случае, если на Украине изменится внутриполитическая обстановка».

«В этой связи навязанные методики НАТО превращают украинскую армию в полигон для сомнительных экспериментов», – заявил Филипоненко.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине.

Вопрос урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе обсуждается в рамках встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Киев после государственного переворота в 2014 году отказался от внеблокового статуса государства. Через два года вступление в НАТО назвали главной целью внешней политики страны. Североатлантический альянс поддерживает украинское государство, однако не спешит принимать Киев в свой состав.