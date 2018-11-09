Сирия, 9 ноября. Анкара осудила комментарий спецпредставителя США по Сирии по поводу статуса РПК и YPG. Курды понесли потери в результате нападения ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Турция открыла границу с Африном на северо-западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская свободная армия»** (ССА): приняла КПП от боевиков «Лива Султан Мурад» в провинции Алеппо.

«Исламское государство»1: атаковало позиции курдов в районе населенного пункта Субейхан в Дейр-эз-Зоре.

Курды: задержали нескольких мирных жителей в южной части Хасаки в рамах принудительной мобилизации; несут потери из-за дезертирства своих бойцов.

ВС Турции: открыли сирийско-турецкую границу в районе Африна.

Международная коалиция: провела боевые вылеты в «Хаджинском кармане» в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Вооруженные силы Турции продолжают наращивать боевую мощь на границе с Сирией, готовясь к наступлению на позиции курдских вооруженных формирований. Как предает Twitter-канал (NRT_English), Анкара открыла границу с кантоном Африн. Это позволит турецким вооруженным силам в координации действий с протурецкой «Сирийской свободной армией» (ССА) в ходе предстоящей военной операции.

Тем временем стало известно, что боевики группировки «Лива Султан Мурад» передали контрольно-пропускной пункт «Ар-Раи» одной их исламистских организаций, поддерживаемых Турцией. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (MasarPressNet). Предполагается, что это также было сделано в рамках подготовки к столкновениям с «Демократическими силами Сирии»**** (SDF).

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о новых авианалетах ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами в юго-восточной части региона. Авиаудары военных самолетов западного альянса пришлись по району так называемого Хаджинского кармана. Несмотря на поддержку коалиционной авиации, отряды «Демократических сил Сирии» (SDF), планомерно отступающие в направлении сирийско-турецкой границы, продолжают нести потери в ходе столкновений с террористами. Согласно информации военного источника в Twitter (DeirEzzor24), боевики террористической группировки атаковали опорные пункты курдских подразделений недалеко от города Субейхан, что привело к гибели нескольких бойцов SDF. Кроме того, ряд курдских радикалов попали в плен к террористам. Напомним, после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подготовке к крупномасштабной военной операции против курдов в приграничной зоне, «демократические силы» приступили к переброске своих отрядов на север Сирии, приостановив наступление против ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Ракка

Стало известно, что представители Турции критично высказались по поводу комментария спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри в отношении статуса Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG). По данным турецкого информационного агентства Anadolu, во время телеконференции Джеффри заявил о том, что Соединенные Штаты не относят курдские группировки РПК и YPG к разряду террористических организаций. В свою очередь официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин выразил обеспокоенность этим заявлением. Напомним, Анкара считает, что РПК и связанные с ней YPG угрожают национальной безопасности Турецкой Республики. Как сообщалось ранее, члены РПК несут ответственность за организацию нескольких терактов на территории страны. В целях снижения напряженности на сирийско-турецкой границе в июне состоялись переговоры между главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу и бывшим госсекретарем США Майком Помпео, в результате которых было заключено Манбиджское соглашение. По условиям достигнутых договоренностей курды должны были покинуть северо-восточные районы Алеппо и направиться за Евфрат. Тем не менее Соединенные Штаты не выполнили свои обязательства, продолжив оказывать курдам поддержку. Это побудило Анкару начать подготовку к полномасштабной военной операции по зачистке приграничных районов. В частности, на протяжении последних нескольких дней под ударом оказываются окраины Ракки.

Провинция Хасака

Информационный портал Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что вслед за Дейр-эз-Зором «Демократические силы Сирии»**** (SDF) провели рейды в провинции Хасака. По меньшей мере шесть гражданских лиц были арестованы в городе Аш-Шаддади в южной части региона. Местонахождение задержанных на данный момент неизвестно. Предполагается, что они были переброшены в тренировочные лагеря курдов для насильственной вербовки в ряды SDF. Тем не менее многие из тех, кто был направлен на принудительную службу курдами, дезертируют уже после окончания обучения. Так, по данным Twitter-канала (MapsSyria), около 130 бойцов, преимущественно из числа коренного арабского населения, покинули свои ряды после того, как получили приказ о передислокации на сирийско-турецкую границу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)