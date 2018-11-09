Безработица в России достигла исторического минимума

Москва, 9 ноября. Безработица в России в сентябре достигла нового исторического минимума и составила 4,7%. Об этом в пятницу сообщило министерство экономического развития.

«Уровень безработицы в сентябре достиг исторического минимума​​​. Реальные заработные платы продолжают расти высокими темпами», — пояснили в МЭР.

По словам специалистов, рост зарплат наблюдается как в социальном, так и во внебюджетном секторе. В министерстве считают, что по итогам 2018 года уровень безработицы составит 4,8%, а в 2020 году снизится до 4,7%.

В сентябре количество занятого населения увеличилось на 30 тыс. человек, в то время как численность безработных уже второй месяц подряд демонстрирует снижение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о регионах с самым высоким и самым низким уровнем безработицы. В числе первых оказалась Ингушетия, а самый низкий показатель по безработицы продемонстрировали Москва и Петербург.