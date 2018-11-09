Общественные организации инвалидов получат дополнительное финансирование в 2019 году

Москва, 9 ноября. Общественные организации инвалидов в 2019 году получат дополнительное финансирование в размере 200 миллионов рублей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении поправку о выделении дополнительных средств общественным организациям, занимающимся вопросами поддержки инвалидов. Володин является одним из авторов поправки. По его словам, сейчас финансирование таких обществ составляет 1,5 миллиарда рублей в год. В рамках второго чтения в бюджет будут заложены дополнительное 200 миллионов рублей.

«Это будет реальная поддержка организациям, которые уже многие годы каждый день оказывают помощь людям с ограниченными возможностями», — сказал Вячеслав Володин.

Ранее этот вопрос уже был поднят на совещании фракции «Единой России» с участием заместителя председателя правительства — министра финансов Антона Силуанова.