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Белоруссия будет наблюдать за учениями НАТО «Анаконда-2018» в Польше

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Белоруссия будет наблюдать за учениями НАТО «Анаконда-2018» в Польше

Минск, 9 ноября. Белорусские военные будут наблюдать за учениями НАТО «Анаконда-2018» (Anakonda-2018), которые стартовали 7 ноября в Польше. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

В ведомстве отметили, что с 12 по 16 ноября два представителя Минобороны Белоруссии будут наблюдать за международными учениями НАТО «Анаконда-2018» на территории Польши.

В учениях «Анаконда-2018» принимают участие вооруженные силы из десяти стран-членов НАТО. В маневрах будут задействованы порядка 12,5 тысяч военнослужащих, а также несколько тысяч единиц различной техники, 45 кораблей, 150 самолетов и вертолетов.

Автор: Артем Никулин
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