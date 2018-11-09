В США врач по ошибке удалил пациентке здоровую почку

Вашингтон, 9 ноября. В Соединенных Штатах врач удалил здоровую почку пациентки, приняв ее за злокачественную опухоль. Пострадавшая подала на хирурга в суд, сообщил Palm Beach Post.

По данным издания, женщина на протяжении нескольких лет страдала от болей в спине из-за неправильно сросшегося перелома. 51-летняя женщина получила травму, когда попала в дорожно-транспортное происшествие.

Врач Рамон Васкес должен был сделать только разрез, чтобы его коллеги могли продолжить операцию. Но он, приняв почку за опухоль, удалил ее, передает телеканал «360».

Пострадавшая обнаружила ошибку врачей спустя некоторое время после операции. Она потребовала провести экспертизу, результаты которой показали, что хирург удалил ей здоровый орган, сообщили «Известия».