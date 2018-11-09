Наблюдатели ЕС заявили о мирной обстановке на выборах в Мадагаскаре

Антананариву, 9 ноября. Наблюдательная миссия Европейского союза по предварительным итогам выборов президента Мадагаскара пришла к выводу, что малагасийцы проголосовали в мирной обстановке за укрепление демократии.

В ходе пресс-конференции наблюдатели отметили, что имели место некоторые диспропорции и «аномалии» до голосования, однако на результат выборов они не повлияли. Глава миссии Кристиан Преда подчеркнул, что были соблюдены не все рекомендации ЕС. Так, из 36 кандидатов на пост президента страны было всего пять женщин, сообщает La Vanguardia.

По предварительным результатам, лидером президентской гонки стал самый молодой кандидат от партии «Молодых решительных малагасийцев» Андри Раджолина с 42,99% голосов. Он занимал пост президента страны в период с 2009 по 2014 годы. Однако если ни один кандидатам не получит более половины голосов, то будет назначен второй тур выборов.