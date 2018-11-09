Медведев оценил развитие АПК в России

Москва, 9 ноября. Власти России продолжат развитие агропромышленного комплекса (АПК) в стране, вопрос об отдельном национальном проекте по отрасли будет вынесен на обсуждение. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Во время совещания по вопросам развития АПК премьер-министр подчеркнул, что данный сектор экономики является для России одним из приоритетных. Объемы производства в данной отрасли растут, благодаря чему Россия заняла одну из лидирующих позиций среди стран-экспортеров зерна на мировом рынке, отметил Медведев.

При этом глава правительства обратил внимание, что успешное развитие АПК стимулирует рост показателей в других отраслях, в том числе в машиностроении и химической промышленности.

«Успехи агропромышленного комплекса — во многом результат эффективной государственной поддержки. В этом году, я напомню, мы предусмотрели 250 миллиардов рублей. И продолжим эту поддержку оказывать», — заверил глава Кабмина.

Медведев напомнил, что в Государственной думе в данный момент готовится ко второму чтению проект бюджета на три последующих года, в том числе идет анализ основных направлений АПК.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что России необходимо расширить присутствие своей аграрной продукции на рынках других стран и устранить существующие торговые барьеры. Российский лидер напомнил, что, согласно майскому указу, к 2024 году необходимо увеличить объем экспорта продукции АПК до 45 миллиардов долларов в год.

Глава РФ, говоря о развитии экспорта аграрных товаров, подчеркнул, что речь не идет о погоне за валовыми показателями. По словам президента, увеличение доли экспорта должно стать следствием улучшения качества российских товаров и повышения их конкурентоспособности.