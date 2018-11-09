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Кортеж премьеров Британии и Бельгии попал в ДТП по пути на кладбище

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Кортеж премьеров Британии и Бельгии попал в ДТП по пути на кладбище

Брюссель, 9 ноября. Кортеж премьер-министров Британии и Бельгии Терезы Мэй и Шарля Мишеля попал в ДТП на трассе E42 под Монсом. Об этом сообщает бельгийские СМИ.

Инцидент произошел из-за того, что автомобили перед кортежем глав правительств резко остановились. Два мотоциклиста почетного караула не сориентировались в ситуации и врезались в остановившийся автомобиль. Они получили травмы и были госпитализированы, сообщает газета Derniere heure.

Главы правительств не пострадали, и кортеж продолжил движение в Монк, где премьеры возложили венки на военном кладбище Сен-Симфорьен в память 100-й годовщины окончания Первой мировой войны.

Отметим, по сообщениям СМИ, авария квалифицируется как обычное ДТП, версия теракта не рассматривается.

Автор: Денис Коробейников
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