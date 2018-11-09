Болельщики назвали самый запоминающийся момент ЧМ-2018 по футболу

Москва, 9 ноября. Хет-трик Криштиану Роналду в ворота сборной Испании назвали самым запоминающимся моментом чемпионата мира по футболу, прошедшего в России в 2018 году. Голосование состоялось в Twitter-аккаунте FIFA.

????️ These 4 have some great Sochi #WorldCup memories, but which is your favourite?



????????@ToniKroos & his last-gasp winner

????????@Cristiano's unforgettable hat-trick

????????@ECavaniOfficial, whose brace eliminated Portugal

????????Paolo Guerrero helping see Peru fans head home with a win — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 8 ноября 2018 г.

В матче 15 июня на стадионе «Фишт» в Сочи Роналду оформил три гола. Встреча закончилась вничью со счетом 3:3. 14 тысяч болельщиков проголосовали за Роналду, как за автора самого запоминающегося момента ЧМ-2018.

Второе место занял Тони Кросс, забивший решающий гол на последних секундах встречи сборных Германии и Швейцарии. Третье место досталось Эдинсону Кавани: его дубль в ворота сборной Португалии не дал команде Роналду выйти в одну четвертую финала.

Ранее форвард французского «Пари Сен-Жермена» и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что, по его мнению, Роналду не получит «Золотой мяч» в этом году. Он отметил, что Роналду стал лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов, пишет «Газета.Ru».