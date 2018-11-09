Тунис, 9 ноября. Футбольный матч между тунисским клубом «Эсперанс» и его соперником из Анголы «Премьер Агосто» закончился массовыми беспорядками, столкновениями правоохранителей с болельщиками.

В Тунисе завершилась футбольная лига чемпионов CAF. В финале встретились «Эсперанс» и «Премьер Агосто». Результатом матча стали шесть голов, полсотни пострадавших и дюжина человек за решеткой. Пресс-секретарь министерства Софьен Зааг заявил, что «произошедшее вызывает стыд за африканский футбол».

Очевидцы отмечают, что беспорядки начались с одного файера, которые часто тайно проносят с собой на стадионы футбольные фанаты. После этого тунисские правоохранители, не долго думая, сразу применили слезоточивый газ. Болельщики ответили им градом камней, так как пострадали не только поджигатели шашки. В свою очередь силовики и вовсе применили огнестрельное оружие.

Жители страны убеждены, что причиной массовых беспорядков является поведение тунисских чиновников, среди которых «даже самый маленький считает себя выше остальных».

«Тут все так и строится: кто получает власть, перестает уважать обычных граждан, — приводит слова активиста Мохаммеда Хуиджа «Политика сегодня». — Ваша жизнь ничего не стоит для них».

Впрочем, местные жители отмечают, что есть доля вины и на молодежи, однако ее агрессивное поведение в первую очередь связано с отсуствием должного образования у молодых людей, на которое правительство отказывается тратить средства.

«Прежде чем начать заниматься политикой, экономикой и туризмом, им стоит изучить педагогику, — призывают жители Туниса представителей власти. — А главное — решить проблему с образованием, которого в Тунисе попросту нет».

Несмотря на столкновения правоохранителей и болельщиков, игра была завершена. Победил местный клуб со счетом 4:2.

«Это был не футбольный матч, а фильм ужасов», — признался по итогам матча тренер команды из Анголы Зоран Манойлович.

По данным МВД Туниса, в результате беспорядков были ранены 38 полицейских и 13 фанатов.