Польша завершит строительство газопровода Baltic Pipe в 2022 году

Варшава, 9 октября. Польша намерена завершить строительство газопровода Baltic Pipe к 1 октября 2022 года. Об этом в пятницу заявил представитель Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

По его словам, в 2020 году начнется прокладка участка магистрали по дну Балтийского моря. Суммарно строительство растянется на два года.

Baltic Pipe — проект газопровода, который должен соединить Польшу и Данию, а после — подключиться к норвежской газотранспортной сети. Это позволит транспортировать газ из Норвегии в Польшу через Данию. Протяженность газопровода составит 230 км, а прогнозируемая мощность — 10 млрд кубометров в год.

Отметим, что данный проект имеет непростую судьбу. Он был запущен еще в 2001 году, однако впоследствии было принято решение заморозить строительство, которое оказалось слишком дорогим. В 2007 году Польша вновь начала заниматься вопросами строительства Baltic Pipe.