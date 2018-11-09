Страны Прибалтики учредят клубную хоккейную лигу

Вильнюс, 9 ноября. Президент Федерации хоккея Латвии Айгар Калвитис сообщил, что страны Прибалтики хотят с 2019 года проводить Балтийскую хоккейную лигу, в которой будут участвовать ведущие клубы Латвии, Литвы и Эстонии.

По его словам, турнир подразумевает под собой единый чемпионат клубных команд трех стран. Калвитис также сообщил о достижении договоренности провести такой турнир уже в следующем сезоне.

Организаторы планируют, что в хоккейной лиге будут участвовать по два клуба из Эстонии и Литвы, четыре — из Латвии. Восьмерка будет разбита на две группы, пояснил Калвитис. Осенью следующего года начнется борьба за выход в следующий этап.