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Страны Прибалтики учредят клубную хоккейную лигу

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Страны Прибалтики учредят клубную хоккейную лигу

Вильнюс, 9 ноября. Президент Федерации хоккея Латвии Айгар Калвитис сообщил, что страны Прибалтики хотят с 2019 года проводить Балтийскую хоккейную лигу, в которой будут участвовать ведущие клубы Латвии, Литвы и Эстонии.

По его словам, турнир подразумевает под собой единый чемпионат клубных команд трех стран. Калвитис также сообщил о достижении договоренности провести такой турнир уже в следующем сезоне.

Организаторы планируют, что в хоккейной лиге будут участвовать по два клуба из Эстонии и Литвы, четыре — из Латвии. Восьмерка будет разбита на две группы, пояснил Калвитис. Осенью следующего года начнется борьба за выход в следующий этап.

Автор: Тимур Румянцев
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