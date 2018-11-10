Дооптимизировались: главного врача Видновской районной клинической больницы отстранили от должности

В Видновской районной клинической больнице громкий скандал. Десятки жителей Московской области вышли на улицу с требованием спасти медучреждение от разрушения.

«К специалистам ни к каким не попадешь. Ни с детьми, ни взрослые люди! Сокращены все врачи, обратиться совершенно не к кому», — жалуется репортеру Федерального агентства новостей жительница г. Видного Надежда Фатеева.

Полтора года назад в больнице сменился главный врач. С тех пор медучреждение словно подменили, говорят пациенты. Исчезло инфекционное отделение, резко сократилось количество коек, возросло число платных услуг. За полтора года было уволено больше сотни врачей и медсестер.

«Я с двумя внуками ходила к врачу-эндокринологу. Прекрасный была эндокринолог Ниц Маргарита Андреевна. 31 октября мы к ней попадаем последний раз, она объяснила, что уволилась, и больше она сюда никогда не вернется. Теперь эндокринолога нет. Это один специалист, в лучшем случае нас направят в консультативно-диагностический центр в Домодедово. Но Домодедово — это же не рядом! С двумя маленькими детьми ездить!» — со слезами на глазах говорит местная жительница Светлана Матыцына.

Среди недовольных пациентов — и председатель совета депутатов городского поселения Видное Павел Грудинин.

«Я много вижу проблем. Абсолютно бездарное отношение к кадрам! Повыгоняли всех наших врачей: профессоров, академиков», — сказал репортеру ФАН популярный политик.

Заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы Лариса Волощук объяснила пациентам, что именно, по ее мнению, является причиной всех бед.

«В мае прошлого года в нашу больницу пришел неизвестно кто неизвестно откуда , — заявила она. — Я могу так сказать, потому что доктор Виктор Иванович Барсук не был заведующим отделением, был какое-то время травматологом, занимался бизнесом. Он решил, что нашу больницу он может превратить в коммерческое заведение».

Эффективный менеджмент привел одну из лучших больниц области в упадок, утверждают врачи и пациенты. Кредиторская задолженность выросла до 117 миллионов рублей. В отделениях катастрофически не хватает расходных материалов, лекарств и оборудования.

«Нам убавили зарплату, отняли отпуск, перевели в уборщицы. Мы санитарки были… Заставили, и все, — рассказали репортеру ФАН в больнице бывшие санитарки Светлана Уханова и Наталья Маурцева.

«Я, например, федеральный льготник. Покупаю лекарства за свои деньги», — призналась пациентка Алла Филиппова.

«Капельницы, то лечение, которое должно было быть во время операции, все куплено за наши деньги», — подтвердила пациентка из другой палаты Наталья Короткова.

Никита Бандурист сломал ногу и переносицу. В стационар молодого человека приняли с условием: антибиотики и обезболивающее он должен купить сам.

«Все процедуры, которые мне проводили, они должны покрываться бюджетом, средствами страховой фирмы. В данном случае принудили меня купить самому лекарства, — рассказал Никита Бандурист. — Здесь должны по-полной обеспечивать, по-хорошему, но этого не происходит. И это удивительно, мы здесь рядом с Москвой прямо. Странно. Не знаю, что в остальных больницах творится…»

По словам председателя профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, такая картина происходит во многих медучреждениях страны.

«Из Барнаула сегодня доктор написал, из Астрахани, вся Россия! Все доктора сейчас объясняют, что происходит то же самое. Происходит оптимизация. Низкие зарплаты, нехватка лекарств, — говорит она. — Как-то должно государство отреагировать на это, потому что ситуация просто катастрофическая. И эта оптимизация принимает обороты просто геноцида, потому что население страдает!»

Один из источников доходов больницы — коммерческие организации. Здесь их два десятка: платные медицинские кабинеты, банкоматы, аптеки, столовая, парикмахерская. Но куда идут деньги от найма помещений, не знают ни врачи, ни сами арендаторы. С 2015 года между предпринимателями и Минздравом отсутствует договор аренды.

Об этом репортеру ФАН рассказала заведующая продуктовым магазином в стационаре больницы Надежда Левая.

«Каждый год нам обещали, что договор вот-вот… (будет. — Прим. ФАН) На торги будут выставлены, чтобы узаконить договор аренды, кто выиграет тендер, тот и будет».

На вопрос репортера ФАН, есть ли у заведующей договор аренды, женщина показала документ, по которому она переводит оплату за съем помещения: «Главный врач делает договор пожертвования».

По заявлению врачей в апреле прошлого года региональный Минздрав провел в больнице проверку. Выяснилось: только с мая 2017 по март 2018 года от работы коммерческих организаций бюджет области недополучил 3,5 миллиона рублей. Нарушения не устранены до сих пор.

«Решение бывшего министра здравоохранения Московской области Маркова, который так же спокойно отнесся к тем нарушениям, которые лежат на поверхности, убедило нас в том, что здесь имеют место элементы коррупционных связей», — сообщил репортеру ФАН доверенное лицо Л. А. Волощук Владимир Окунев.

Региональный Минздрав сделал вывод: 60% средств, полученных от оказания платных медицинских услуг и 55% стационарной помощи, направлялись на зарплату работникам. По словам Владимира Окунева, эти данные не соответствую действительности.

«На самом деле из табличной формы следует, что всего доход 909405 рублей. И того к распределению 257 тысяч. То есть 28 %. Какие же это 55 %? И так расчеты были проведены практически по каждому месяцу, по каждому подразделению», — показывает он выдержку из ведомости распределения денежных средств с оказания платных услуг больницы за май 2017 года.

«Сейчас мною подано заявление на имя прокурора области о некоторых фактах коррупционного характера, вскрытых в деятельности ГБУЗ МО «ВРКБ» и бывших товарищей, которые участвовали в проверке в начале апреля этого года, и министра здравоохранения Маркова», — добавил он.

На встрече в больнице замминистра здравоохранения Московской области и глава Ленинского района пытаются погасить конфликт между врачами. Одни требуют отставки главврача, другие защищают руководство.

«Есть такие вещи, как расходные материалы, которые необходимы для выполнения операций. К сожалению, с Нового Года они были куплены только один раз. Эта закупка была только в августе. Этой закупки хватило только на два месяца работы. На следующей неделе мы снова встанем», — сообщил присутствующим заведующий отделением офтальмологии Видновской районной клинической больницы Петр Бакшинский.

«Я благодарен Виктору Ивановичу за то, что нейрохирургия — это тяжелейшая специальность, одна из самых сложных. Она в нашей больнице существует и существует на очень высоком уровне, благодаря его действиям», — отметил нейрохирург Алексей Захаров.

Заместитель главного врача Лариса Волощук зачитала сообщения, которые накануне встречи получила от коллег по телефону.

«Меня просили не называть, не выдавать, очень просили. Говорят: Лариса Алексеевна, мы за вас, мы вас поддерживаем. Нас под страхом смерти, под страхом увольнения принудили говорить, писать, подписывать петицию против вас, потому что так сказал Виктор Иванович», — заявила она.

В ответ на это председатель профсоюза работников здравоохранения Видновской районной клинической больницы Анна Данилова сообщила, что «официальных обращений от сотрудников в профсоюз о незаконных увольнениях или преследованиях не было».

«По поводу заработной платы также никто не обращался», — добавила она.

Команда нового министра здравоохранения области начала в больнице крупную проверку. На время ее проведения главный врач отстранен от должности. По словам Виктора Барсука, в том, что упал авторитет больницы, виновата местная система здравоохранения.

«Была проблема по капельницам. Совместные торги. Это не это министерство, а то еще. Не вышел никто. Я иду на том резерве, который жду вот-вот, срываются торги, это еще полтора месяца», — сказал он.

Репортер ФАН спросила главного врача больницы, по какой причине срываются торги.

«Либо никто не вышел, потому что цена заложена минимальная за капельницу, либо еще какие-то. Сейчас по препаратам отыграли, Пермский край. Пожалуйста, пойдемте в закупки! Взяли и отказываются. У нас, говорят, нет на складе этих препаратов. Я надеялся, я ждал. Торги прошли, препаратов нет», — ответил Виктор Барсук.

В Московской области больше сотни учреждений здравоохранения страдают от непосильных долгов. Минздрав поставил задачу обнулить кредиторскую задолженность в медучреждениях региона до 31 декабря 2018 года. Так, на эти цели Видновской больнице будет выделено 104 миллиона рублей. Неожиданную новость коллектив врачей воспринял громкими аплодисментами.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, замглавврача Лариса Волощук написала открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором сообщила обо всех нарушениях в больнице. Специальная комиссия, созданная Минздравом, призвана проверить факты. По словам заместителя министра здравоохранения Московской области Елены Утемовой, на это уйдет не меньше месяца.

«Представители Министерства здравоохранения будут достаточно часто появляться в больнице для того, чтобы контролировать работу комиссии и, безусловно, общаться с коллективом, в первую очередь, с пациентами, потому что сегодня нам надо ответить на очень много вопросов», — отметила она.

Комиссии предстоит также выяснить связь между проблемами больницы и оптимизацией здравоохранения. Процесс, запущенный в стране в 2012 году, призван сохранить и даже увеличить объемы медицинской помощи при уменьшении штата сотрудников и объема коечного фонда.