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Поправки о защите дольщиков нежилых помещений при банкротстве внесут в декабре

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Поправки о защите дольщиков нежилых помещений при банкротстве внесут в декабре

Москва, 9 ноября. В Госдуму будут внесены поправки о защите прав покупателей кладовых и машиномест в строящихся домах при банкротстве застройщика. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Николаев.

Депутат напомнил, что в ноябре на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, который предполагает усиление контроля за расходованием средств дольщиков. По словам Николаева, документ может быть принят Госдумой в декабре в первом чтении, после чего депутаты начнут работу над поправками.

«Вопросы, связанные с нежилой недвижимостью — это машиноместа и кладовки — мы собираемся предусмотреть в поправках ко второму чтению», — сказал Николаев.

Депутат отметил, что целью законопроекта является создание нового механизма финансирования для застройщиков, что позволит уберечь покупателей от потенциальных рисков.

Автор: Артем Никулин
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