США будут охотно отправлять новые танкеры с СПГ в Польшу — американский министр

Вашингтон, 9 ноября. Соединенные Штаты будут охотно отправлять в Польшу танкеры со сжиженным природным газом, заявил американский министр энергетики Рик Перри.

«Мы охотно будем отправлять новые танкеры с СПГ», — сказал он.

По его словам, существует опасность зависимости от одного поставщика газа, как это происходит в Европе с Россией. Американский министр заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» «увеличивает эту угрозу».

«Это такой политический гамбит, который дает России возможность влияния на события в Европе», — заявил Перри.

Он призвал европейские страны «объединить силы» и отказаться от «Северного потока — 2».

Напомним, «Северный поток – 2» предполагает строительство двух веток газопровода, которые пройдут через Балтийское море от российского побережья до Германии. Киев и Вашингтон призывают своих партнеров отказаться от проекта. Украина боится потерять средства от транзита, а Соединенные Штаты продвигают в Европе идею поставки своего СПГ. В России в свою очередь неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» исключительно бизнес-проект.