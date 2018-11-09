У России есть вопросы к Западу о соблюдении Конвенции по химоружию — Минпромторг

Москва, 9 ноября. Москва имеет множество вопросов к западным странам, являющимся участниками Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), о соблюдении Конвенции о запрещении химоружия. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

«У российской стороны уже сейчас имеется существенное количество вопросов к нашим партнерам по ОЗХО — западной группе государств о соблюдении ими положений Конвенции», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

При этом в министерстве подчеркнули, что на этих моментах российская делегация акцентирует внимание во время официальных мероприятий в ОЗХО.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Эд Ройс выступил с заявлением о том, что руководство РФ якобы не выполнило условия американского закона о химическом и биологическом оружии от 1991 года.

Стоит отметить, что российские власти неоднократно подчеркивали, что РФ давно ликвидировала имевшийся у нее военно-химический арсенал. Как напоминала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, этот факт проверили и задокументировали представители ОЗХО.

Внешнеполитическое ведомство ранее подчеркивало, что Россия всегда готова обеспечивать выполнение Конвенции по запрещению химического оружия и призывает не допустить использование ОЗХО в политической игре.