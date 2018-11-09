Делегации из Франции и Сирии станут почетными гостями на пятом Ялтинском форуме

Москва, 9 ноября. Делегации из Сирии и Франции станут почетными гостями на пятом Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), заявил сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета форума Андрей Назаров во время заседания программного комитета ЯМЭФ.

Пятый Ялтинский форум пройдет с 17 по 21 апреля следующего года. Назаров напомнил, что у форума есть свои традиции, в частности, объявлять некоторые делегации почетными гостями. Он пояснил, что это позволяет сконцентрировать внимание на повестке, программе вокруг этих стран. Кроме того, эти делегации могут участвовать в форуме расширенным составом — до 50 человек.

«На 2019 год мы предлагаем наделить таким статусом две иностранные делегации — это одна делегация из Франции, а также Сирийская Арабская Республика», — констатировал Назаров.

Также расширенными составами в форуме примут участие делегации двух регионов России — Республики Башкортостан и города федерального значения Санкт-Петербурга.