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Google объяснила преимущества «ночного режима» в смартфонах

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Google объяснила преимущества «ночного режима» в смартфонах

Вашингтон, 9 ноября. Американская компания Google заявила, что «ночной режим», который сейчас поддерживают многие приложения, работающие на Android, сильно недооценен.

Многие пользователи считают, что главное преимущество «ночного режима» — это притягательный для некоторых темный дизайн, однако не все знают, что Dark Mod имеет явную практическую пользу.

Речь идет об усиленном энергосбережении. Если приложения с белым цветом тратят 320 Ма энергии, то «темным» достаточно всего 50 Ма. В результате при переводе основных приложений на «ночной режим» можно увеличить продолжительность работы телефона без подзарядки на 63%.

В Google признались, что сами долго не осознавали преимущества «ночного режима», а потому долгое время ставили разработчикам задачу выполнять программы исключительно в светлых тонах с доминирующим белым цветом.

Автор: Антон Соколов
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