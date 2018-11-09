Как казак Шабаев под столом у Путина сидел и тайну узнал — Александр Бородай

Ситуацию с активной антипрезидентской позицией Евгения Шабаева, а также с распущенным подразделением «Троя» в ДНР и теми, кто продолжает наживаться на конфликте в Донбассе, военкору Федерального агентства новостей Юрию Котенку прокомментировал глава Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай.

«Лично с Шабаевым не пересекался. И не могу сказать, что подобная встреча вызвала бы у меня удовольствие, поскольку жуликов в своей жизни я и так навидался выше крыши», — сообщил Бородай.

Говоря о шабаевых и прочих, глава СДД заметил, что есть конгломерат людей, которые решили нажиться и паразитировать на войне.

«А нажиться можно разными способами: от прямой «мародерки», если ты там находился с автоматом в руках, до мошенничества разного рода. Или, например, игры на чувствах тех русских людей, которые в огромной своей массе поддержали республики Донбасса, идею Новороссии и Русской весны», — рассказал собеседник ФАН.

Когда шел процесс структурирования вооруженных сил обеих республик, огромное количество хаотичных подразделений объединялись в единое целое, отметил эксперт. По его словам, в основном эти процессы шли нормально, без особых эксцессов, с июня по сентябрь 2014 года.

При этом находились даже не подразделения, а «группы по интересам», которые структурироваться не хотели в силу наличия совершенно иных мотивов, не совпадающих с интересами республик, добавил Бородай.

«Командиры таких групп выполняли исключительно свои задачи. Одной из таких группок оказалось громко названное т. н. «подразделение «Троя», чуть ли не батальон, хотя на максимуме там было всего несколько десятков человек, — подчеркнул эксперт. — Они специально сидели на отшибе в Озеряновке. Руки до них дошли не сразу, потому что, по масштабам ДНР, это просто далеко».

Бородай отметил, что возглавлял эту группу «некий псевдокомандир из уголовной среды с позывным «Алабай», хотя в группе, кроме уголовников, были и вполне обычные бойцы.

«В этой группе из нескольких десятков человек не все были законченные преступники, а были и простые донецкие парни, у которых очень плохо варил котелок, — рассказал Бородай. — Они поверили басням «Алабая» о том, что он — «суперспецофицер» ГРУ, ФСБ и вообще человек, который чуть ли не к Путину открывает дверь ногой. И что только он сформирует из них какое-то очень хитрое суперспецподразделение».

Людям всегда лестно верить в то, что они участники какого-то очень большого, сверхсекретного и очень важного дела, пояснил эксперт.

Глава СДД кратко обрисовал и круг настоящих обязанностей «Алабая».

«Он периодически бывал в своей банде и снимал сюжеты, после чего уезжал в Москву, где под бренд «Трои» сшибал деньги с разного рода жертвователей, в основном частного характера, рассказывая, какой он крутой, — сообщил Бородай. — Здесь он себя тоже выдавал за посланца бог весть каких спецслужб. Меньшая часть этих средств уходила на содержание подразделения, а большая часть уходила самому «Алабаю».

Но бесконечно это продолжаться не могло, и, по словам собеседника ФАН, «в какой-то момент вся эта жульническая суета стала заметна». Тогда и дошли руки до так называемой «Трои».

«Тем более что одуревающие от безделья персонажи, которые состояли в этой «Трое», начали вести себя неподобающим образом, совершать мелкие преступления, связанным в основном с мародерством и мелким насилием над местным населением», — вспоминает глава СДД.

В конце концов, руководством ДНР этой группе был поставлен ультиматум — немедленно сдать оружие. А после невыполнения ультиматума их разоружили насильственным способом.

«Жертв при этом не было. Была парочка слегка раненых — кому-то прострелили попу», — рассказал Бородай.

На этом, по словам собеседника ФАН, эпопея «Трои» закончилась. Часть людей отправилась в СИЗО, а часть, которая была признана обманутыми дурачками, отправилась служить в другие подразделения рядовыми солдатами, пояснил он.

«Что касается самого «Алабая», то, как и подобает профессиональным жуликам, он, почуяв запах жареного, в момент разоружения своей бандочки оказался не вместе с кунаками, а в Москве, — напомнил Бородай. — Там он пытался поднять шум по поводу разоружения «Трои», которая, мол, «является единственной защитницей Русского мира и истинных идей Новороссии в Донбассе».

Нашлось некоторое количество идиотов из среды блогеров, которые этот шум всячески поддержали, раскрыл детали событий двухлетней давности собеседник ФАН.

«Поддержали «Алабая» и товарищ Стрелков, и товарищ Калашников, и прочие персонажи из патриотического андерграунда. Они шумели, возмущались и кипели, потом оплакивали страшную судьбу «Трои», а потом проблема растворилась», — рассказал эксперт.

По мнению Александра Бородая, свою роль во всем этом движении играл и «псевдоказак Шабаев».

«Это один из многочисленных московских «ветеранов донбасской войны», который никогда в жизни никуда не выдвигался», — подчеркнул собеседник ФАН.

По словам главы СДД, в Москве и Крыму существует целая генерация псевдоветеранов.

«Часть из них является уроженцами Донбасса и когда-то в Донбассе были, но не воевали. А часть не была уроженцами и не воевала тем более. Но все они очень «осведомлены» и всегда готовы рассказать о своих «подвигах» по спасению Донбасса», — посмеялся Бородай.

Оказывается, самого Шабаева вообще окутывает некий ореол из таинственных рассказов.

«Про меня он рассказал о том, что на каком-то совещании в Администрации президента с самыми главными начальниками, включая Суркова, и чуть ли не с самим Путиным мне было поручено… утилизировать максимум добровольцев. Ладно, что это обычная ложь, у меня возникает вопрос: а в каком качестве на этом совещании, если бы оно даже в теории произошло, мог присутствовать псевдоказак Шабаев? Он там под столом сидел?» — задался вопросом Александр Бородай.

На закрытые совещания у президента «бомжи с улицы не запускаются», добавил он.

Говоря о попытках Шабаева и компании поднять волну недовольства среди бойцов ЧВК, Бородай отметил, что «есть такие люди, которые всегда пытаются на чем-то паразитировать».

«Сейчас они уходят в оппозиционную деятельность. Флаг им руки. Это будет очередная история из разряда «много шума из ничего». Пошумят, и не более того. Никаких иных результатов от их деятельности ждать невозможно», — уверен эксперт.

Они еще попробуют с кого-то собрать деньги, предполагает Бородай.

«Потому что у нас довольно много сердобольных, но не очень соображающих людей, которые легко покупаются на всякого рода трагические слезные рассказы, — охарактеризовал такую «оппозицию» глава СДД. — Я знаю много такого рода паразитов. Шабаев и «Алабай» не одни такие».

Это просто одна из группок, подвел итог собеседник ФАН.