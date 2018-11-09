«Здесь смерть Кощеева»: Ковтун чуть не лишился украинского паспорта в студии Первого канала

Москва, 9 ноября. Украинский политолог Вячеслав Ковтун чуть не лишился паспорта в студии Первого канала во время записи программы «Время покажет», пытаясь доказать нужность Украины Европе.

Ковтун отдал паспорт ведущему Анатолию Кузичеву, тот с интересом его пролистал и хотел вернуть владельцу. Но украинец отшатнулся от документа, чем вызвал усмешку публики.

«Потому что это святое. Это безвиз животворящий», — объяснил политолог свое странное поведение.

Вместе с тем Ковтун пытался доказать, что инциденты с украинскими радикалами не смогут помешать ассоциации Украины и Евросоюза.

«Нас примут в ЕС, мы им нужны. Они хотят нас видеть», — доказывал Ковтун.

На просьбу ведущего аргументировать «нужность» Украины в составе ЕС, Ковтун ответить не смог. Однако успел похвалиться поездками в страны Евросоюза.

Затем ведущий передал документ коллеге Артему Шейнину. Тот сравнил украинский паспорт Ковтуна со сказочной иглой, в которой заключалась жизнь Кощея Бессмертного.

«Здесь жизнь, как у Кощея Бессмертного. Может, сломать?» – предложил Шейнин.

Предложения ведущего украинский политолог испугался и попросил вернуть паспорт назад. Ковтун заявил, что в скором времени и Россия последует по пути Украины в сторону Европы и откажется от идеи особой цивилизации. Политолог добавил, что Россия является европейской страной и скоро встанет на «истинный путь».

Шейнин ответил на слова украинского патриота, заявив, что Россия не собирается в ЕС, а вот «ты, милый, вернешься». Эксперт подчеркнул, что в скором времени Ковтун в этой же студии сломает свой паспорт и откажется от своих слов.

Напомним, Украина подписала с ЕС соглашение об ассоциации. Для того, чтобы войти в состав Евросоюза Киев обязан выполнить ряд условий по обеспечению демократии – установить свободу слова, разделение властей и избавиться от коррупции.

Ранее Еврокомиссия опубликовала ежегодный отчет, в котором выразила недовольство проводимыми Киевом реформами по борьбе с коррупцией и созданию судебной системы.