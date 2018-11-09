Посол Австрии прибыл в МИД России

Москва, 9 ноября. Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер прибыл в министерство иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве.

Посол был вызван в МИД России в связи с заявлениями властей Австрии о задержании офицера австрийской армии по подозрению в шпионаже в пользу Москвы.

Ранее официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр заявил, что служба военной контрразведки ведет расследование в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который якобы занимался шпионажем в пользу России.

Позднее стало известно, что на фоне шпионского скандала глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила предстоящий визит в Россию.