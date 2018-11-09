Москва, 9 ноября. Российская система автоматического ответного ядерного удара «Периметр» сработает со 100-процентной эффективностью в случае ее активации. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя опасения генерал-полковника Есина.

Ранее экс-глава Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин рассказал, что в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, система «Периметр» может оказаться неэффективной при ядерном ударе США. Мураховский назвал этот тезис достаточно спорным.

По словам военного эксперта, «Периметр», известный на Западе как Dead Hand (мертвая рука), является «последним рубежом» ответного удара. Его системы сработают гарантированно эффективно даже в случае, если «все вооруженные силы ушли в отпуск».

Мураховский отметил, что «Периметр» был разработан еще при СССР и прошел существенную модернизацию. Сейчас «Мертвая рука» представляет собой систему автоматического оповещения и выдачи команд на запуск стратегических ядерных средств, которая активируется при ударе агрессора по территории России.

«Она сделана на тот практически невероятный случай, если мы, имею в виду все системы обороны РФ, проспали нанесение по России ядерных ударов, ядерные боеголовки прилетели на нашу территорию, произошел их подрыв», — объяснил Мураховский в комментарии «Царьграду».

Мураховский обнулил шансы США на победу в случае ядерного удара по России. После активации «Периметра» все оставшиеся стратегические ядерные средства РФ будут направлены на территорию страны-агрессора. И в этом случае нападавшим, по словам Мураховского, грозит полное уничтожение.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Договора о РСМД в связи с тем, что Москва якобы нарушает условия соглашения. Трамп также пообещал, что Штаты продолжат наращивать свой ядерный арсенал, пока Россия и Китай «не придут в себя». В Москве назвали обвинения необоснованными и отметили, что действия США по наращению ядерного потенциала вынудят РФ принять меры по обеспечению собственной безопасности.