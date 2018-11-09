«Каких полномочий не хватает — загадка»: Гройсмана высмеяли за желание навести «реальный порядок»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал навести в стране «реальный порядок», но пожаловался на то, что ему не хватает действующих полномочий, и попросил их расширить.

«Я категорически поддерживаю наведение порядка в стране и хочу сказать: премьер-министру и правительству недостаточно полномочий. Поэтому я внесу изменения в закон о кабинете министров Украины. Необходимо усиление полномочий премьера Украины. Если вы это поддержите, то я ответственно заявляю, что смогу навести реальный порядок в стране в течение трех месяцев», — пообещал политик, выступая в ходе «Часа вопросов к правительству» в Верховной раде.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, чтобы узнать, насколько законно требование Гройсмана.

Прежде всего собеседник агентства обратил внимание на то, что у нынешнего премьер-министра и так неограниченные возможности, что официально задокументировано.

«Сейчас, после государственного переворота в Киеве, незаконно введена в действие конституция от 2004 года. В соответствии с этим документом полномочия у кабинета министров очень большие. По сути, переворот превратил Украину из президентско-парламентской в парламентско-президентскую республику, где все полномочия сосредоточены как раз в руках премьер-министра. Этих полномочий более чем достаточно, чтобы управлять страной, поскольку президент, согласно этой конституции, занимается исключительно делами внешней политики, обороны. Каких Гройсману полномочий не хватает, это вообще загадка», — с удивлением подчеркнул Азаров.

Кроме того, экс-глава правительства Украины рассказал, что действующий состав кабмина в Киеве вызывает большие вопросы из-за серьезной небрежности и непрофессионализма в работе.

«Гройсман понятия не имеет, что надо делать для наведения порядка. Он и не понимает, что это такое вообще. Все его действия хаотичны, бессистемны и по большей части бессмысленны. Он говорит о том, что не будет повышать цену на газ, а потом все-таки повышает. Это малоквалифицированный и малообразованный человек. Состав кабмина вообще случайный: министр транспорта, который планирует строить на Украине гиперлупы (сверхскоростная транспортная система Hyperloop. — Прим. ФАН), забывая о том, у него поезда на ходу рассыпаются, ведь регулярно их не ремонтируют», — разъяснил политик.

По мнению Азарова, желание Гройсмана — всего лишь попытка оправдаться за непродуктивную работу на посту премьер-министра.

«Обычная уловка человека, который понимает, что за два года своей деятельности он зашел в тупик, у него практически нет позитивных результатов. Никакой закон о кабинете министров не меняет распределение полномочий между президентом, премьер-министром и парламентом. Это все конституционные нормы. Удивляюсь, что Гройсман даже этого не знает. Если он захотел каких-то полномочий, тогда ему надо менять конституцию», — подытожил Николай Азаров.

Напомним, ранее Владимир Гройсман заявил, что Украина направит на погашение государственного долга в 2019 году треть своего бюджета. По его словам, страна является «заложницей» Международного валютного фонда. Госдолг Киева по состоянию на апрель 2018 года превысил отметку в 77 миллиардов долларов. За последующие четыре года украинские власти обязаны выплатить Европе 27 миллиардов долларов.