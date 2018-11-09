Лондон подготовит специалистов для борьбы с киберугрозами перед выборами на Украине

Лондон, 9 ноября. Лондон готовит на Украине специалистов для противостояния киберугрозам в преддверии президентских и парламентских выборов. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Великобритании Алан Данкан.

Замглавы британского ведомства, отвечая на вопрос депутата Палаты общин Эмили Торнберри, подчеркнул, что Киев, по его мнению, сталкивается с серьезными угрозами вмешательства в выборы со стороны иностранных государств. В связи с чем украинскому государству, отметил дипломат, требуется поддержка.

«Великобритания является ключевым киберпартнером Украины, и мы привержены оказанию помощи Украине в борьбе против киберугроз в преддверии выборов в следующем году», — сказал он.

Помощь Соединенного Королевства, в частности, выражается в финансировании программы по обеспечению кибербезопасности украинского Избиркома. Программой предусматривается подготовка специалистов, курс кибергигиены и усиление координации между ЦИК, службами безопасности украинского государства и международным сообществом.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года согласно конституции государства и соответствующему закону. Главу страны изберут на пятилетний срок.

Действующий президент Украины Петр Порошенко по-прежнему не высказался о своем участии. Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая на протяжении нескольких последних месяцев остается лидером президентского рейтинга, заявила ранее, что готова объединить усилия с другими украинскими политическими силами на предстоящих выборах.