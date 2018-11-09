Москва поддерживает интерес Белграда к «Турецкому потоку» 

Белград, 9 ноября. Россия разделяет интерес Сербии по развитию газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с главой МИД Сербии Ивецей Дачичем.

«Будем всячески содействовать реализации второй ветки «Турецкого потока», — заявил Борисов журналистам в Белграде.

Он подчеркнул, что вторая ветка газопровода может быть реализована от границы Болгарии до Австрии, через Сербию. Борисов заявил, что этот проекта даст хорошую динамику для российского товарооборота.

«Это предусматривает строительство достаточно емкого хранилища для газа - наверное, в пределах 1 миллиарда кубометров», — заявил вице-премьер.

Напомним, газопровод «Турецкий поток» пройдет через Черное море. Он будет состоять из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров каждая. Одна из них станет доставлять топливо в Турцию, другая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода запланирован на 1 ноября 2020 года.