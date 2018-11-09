Фанаты Гарри Поттера нашли ошибку в фильме «Фантастические твари»

Москва, 9 ноября. Фанаты Гарри Поттера уличили создателей фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» в ошибке. По их словам, одна из героинь ленты не могла в ней присутствовать, поскольку еще не родилась.

Как уточняется в фан-группе «Поттерианы» в социальной сети Twitter, события фильма «Фантастические твари» проходят в 1927 году, когда профессор Минерва Макгонагалл еще не появилась на свет.

Поклонники книг и фильмов о юном волшебнике подсчитали, что Макгонагалл родилась в 1930-е годы, поскольку в пятой книге «Гарри Поттер и Орден Феникса» она работает в Хогвардсе уже 39 лет и должна была стать профессором в 1950-х.

Фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» является продолжением спин-оффа о мире Гарри Поттера. В картине действия будут проходить в Париже начала XX века. На большой экран в России лента должна выйти 15 ноября.

Ранее итальянские фанаты Гарри Поттера сняли собственный фильм о Волан-де-Морте, в котором рассказали о рождении и взрослении мага.