Правительство РФ привлечет частных инвесторов к сохранению памятников

Москва, 9 ноября. Кабмин РФ одобрил законопроект о привлечении частных инвесторов к работе над сохранением объектов культурного наследия страны, об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

В Кабмине пояснили, что цель проекта закона заключается в создании условий для привлечения капитала к сохранению культурного наследия. Частные инвесторы смогут заключать концессионные соглашения о государственно-частном партнерстве.

Согласно законопроекту, к реконструкции объектов культурного наследия будут относиться работы по восстановлению памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Инвесторы будут проводить работы по сохранению памятников культурного наследия в соответствии с законодательством. Законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ усовершенствовать законодательство в сфере охраны памятников культуры​​​. До 1 марта 2019 года Кабмин должен проработать вопрос приспособления памятников культуры к современному использованию. Кроме того, правительство примет меры для ужесточения квалификации лиц, привлекаемых к работам по сохранению памятников.