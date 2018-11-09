В Киеве рассказали, как Украина учит НАТО «воевать» с Россией

Киев, 9 ноября. Страны НАТО не только тратят на Украину средства и время, обучая солдат ВСУ новым тактикам, но и сами учатся новому. Так считает бывший глава Генерального штаба Украины Игорь Романенко.

По его словам, Украина учит НАТО «воевать» с Россией, поскольку якобы имеет опыт противостояния с «агрессором». Романенко уверен, что только благодаря Украине натовские инспекторы «узнали» о том, какими силами располагает российская армия.

«Могу сказать, что происходит взаимный обмен опытом, и они наш опыт изучают с тех пор, как началась война. С теоретической, практической точки зрения, общаются с солдатами, изменяют принципы в защите. В Европе смогли узнать, какие ресурсы есть у ВС России», — заявил экс-глава Генштаба в эфире украинского телевидения.

Романенко подчеркнул, что в НАТО узнали о «готовящейся» с 2016 года войне России с Украиной и приняли меры. Что это за меры, он уточнять не стал. При этом чиновник признался, что в вопросе поставок вооружения из США по-прежнему есть проблемы, несмотря на солидарность в вопросе противостояния «российской агрессии».

Ранее президент Украины Петр Порошенко сказал, что украинская армия является сильнейшей в Европе. Тем не менее, она вот уже четыре года не может обходиться без западного вооружения и инструкторов. Отметим при этом, что НАТО всячески поддерживает киевский режим, однако не торопится принимать Украину в свой состав.

Российские власти неоднократно заявляли, что Москва не имеет никакого отношения к внутриукраинскому вооруженному конфликту, а все обвинения Киева являются всего лишь попыткой переложить внутренние проблемы страны на некоего «внешнего врага».