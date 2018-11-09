Сирия: в «кармане Бейт-Джинна» продолжают находить оружие и боеприпасы боевиков

Сирийские правительственные войска в сотрудничестве с Национальными комитетами по примирению продолжают собирать напоминания о присутствии боевиков в Джаббат-аль-Хашабе и Бейт-Джинне. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял на видео новые находки.

«Процесс примирения в деревнях Джаббат аль-Хашабе и Бейт-Джинне продолжается. Местные жители помогли нам собрать оружие, боеприпасы и медикаменты, которые остались от боевиков. Также мы нашли часть этих боеприпасов в ходе обысков в северном пригороде Кунейтры», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей один из сирийских военнослужащих.

Среди трофеев сирийской правительственной армии оказались не только оружие и боеприпасы, но и медицинское оборудование. Так, например, было найдена машина скорой помощи, кислородные баллоны, устройства для проведения ЭКГ.

Не обошлось и без оружия американского производства: пулеметов, снайперских винтовок и ПТРК TOW.

Напомним, с 2013-го года и до конца прошлого декабря на территории Бейт-Джинна, Мугр аль-Мира, Бейт-Тима, Бейт-Сабера и Кафр-Хавра находился анклав боевиков «Сирийской свободной армии» и «Хайят Тахрир аш-Шам».

К ликвидации «кармана Бейт-Джинна» сирийская армия приступила после завершения военного разгрома запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в провинции Дейр-эз-Зор. Победа над ИГИЛ1 позволила высвободить силы 4-ой танковой дивизии САА, которая совместно с ополченцами из «Национальных сил обороны» (NDF) рассекла анклав в Бейт-Джинне на две части и заняла ряд важных высот. Успешные действия сирийских правительственных войск вынудили боевиков в скором времени согласиться на капитуляцию. По соглашению, которое было заключено между сирийским командованием и боевиками, около трехсот боевиков было вывезено в провинции Идлиб и Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.