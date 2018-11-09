Киев, 9 ноября. Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан выразил разочарование в связи с тем, что Киев выполнил лишь одно условие для получения Украиной 50 миллионов евро по плану контракта с ЕС «Реформы ради инвестиций».

В конце апреля еврокоммисар выступил с предложением в адрес Киева заключить новый контакт, который предоставил бы Украине доступ к внешнему инвестиционному плану ЕС. Для этого украинским политикам нужно было выполнить три условия до парламентских летних каникул: обеспечить независимость регулятора в сфере энергетики (НКРЭКУ), полноценное функционирование бизнес-омбудсмена и отменить требования по электронному декларированию для антикоррупционных активистов.

Однако, как констатировал Хан на встрече в Киеве с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, было выполнено только одно из оговоренных условий, передает «Интерфакс-Украина».

«Я не хочу скрывать свое разочарование (из-за невыполнения Киевом условий контракта с ЕС. — Прим. ФАН). Мы могли бы использовать 10 миллионов, а остальные 40 миллионов будут потеряны», — подчеркнул еврокомиссар.

В том числе он отметил в Twitter, что перед Киевом стоит задача увеличить количество реформ в экономике, энергетике и борьбе с коррупцией.

Good to see @VGroysman. I commended t PM f his leadership on difficult reforms + handed over t 2018 Association Implementation Report, a reflection of @ukraine's progress + t strength of our ties. Also stressed we must see more reforms on economy, energy and anti-corruption. 1/2 pic.twitter.com/jBaVeNYbdQ — Johannes Hahn (@JHahnEU) 9 ноября 2018 г.

Ранее Брюссель выразил недовольство ходом реформ в украинском государстве. Перед Украиной были поставлены условия как кандидату на вхождение в Евросоюз.

Для того, чтобы стать членом ЕС, Киев должен соблюдать основные требования демократии — обеспечить свободу слова, разделение властей, верховенство права и другие. Однако украинские власти нарушают условия соглашения. Например, Киев проводит открытую политику, направленную на ограничение свободы слова.