Киев, 9 ноября. Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан выразил разочарование в связи с тем, что Киев выполнил лишь одно условие для получения Украиной 50 миллионов евро по плану контракта с ЕС «Реформы ради инвестиций».

В конце апреля еврокоммисар выступил с предложением в адрес Киева заключить новый контакт, который предоставил бы Украине доступ к внешнему инвестиционному плану ЕС. Для этого украинским политикам нужно было выполнить три условия до парламентских летних каникул: обеспечить независимость регулятора в сфере энергетики (НКРЭКУ), полноценное функционирование бизнес-омбудсмена и отменить требования по электронному декларированию для антикоррупционных активистов.

Однако, как констатировал Хан на встрече в Киеве с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, было выполнено только одно из оговоренных условий, передает «Интерфакс-Украина».

В том числе он отметил в Twitter, что перед Киевом стоит задача увеличить количество реформ в экономике, энергетике и борьбе с коррупцией.

Good to see @VGroysman. I commended t PM f his leadership on difficult reforms + handed over t 2018 Association Implementation Report, a reflection of @ukraine's progress + t strength of our ties. Also stressed we must see more reforms on economy, energy and anti-corruption. 1/2 pic.twitter.com/jBaVeNYbdQ