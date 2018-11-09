Грозный, 9 ноября. Победитель конкурса «Учитель года — 2018» Алихан Динаев рассказал, почему решил пойти работать в школу, а также поделился мнением, что представляет из себя современная российская молодежь.

29-летний Динаев является учителем обществознания в четвертом поколении. В этом году он представлял грозненскую математическую школу № 1 имени Ибрагимова на конкурсе «Учитель года» и получил заветного «Хрустального пеликана» за победу.

Динаев признался, что во время обучения в университете видел «абсолютно демотивированных к учебе студентов». Он был убежден, что причины этой апатии к учебе были скрыты в школьных годах.

«В этот момент я понял, что если хочу изменить образование, отношение к нему, то начинать нужно как раз со школы, — констатировал он. — Именно здесь, на мой взгляд, закладываются основы характера личности».

Описывая портрет современной молодежи, учитель отметил, что она не представляет себя без Интернета и социальных сетей. Динаев подчеркнул, что в этом есть и отрицательные, и положительные моменты.

«Молодежь становится все более активной во всех сферах — в культуре, политике, бизнесе, спорте. Меня радует, что молодежь меняется в лучшую сторону, — приводит его слова «Царьград». — Меньше курящих, меньше употребляющих алкоголь и наркотики. При этом больше ребят, стремящихся учиться и занимающихся спортом, волонтерством и благотворительностью».

Динаев также поделился мнением, как избежать роста популярности так называемого «колумбайна», из-за которого произошла трагедия в керченском колледже.