«И только потом американцы поняли»: конструктор объяснил превосходство Су-57 над F-22 и F-35

Москва, 9 ноября. Российский Cу-57 превосходит американские истребители F-22 Raptor и F-35. Об этом заявил главный конструктор-директор «ОКБ Сухой» Михаил Стрелец.

По его словам, российская боевая машина создавалась в качестве многоцелевого истребителя. При этом американские истребители предназначены для узкоспециализированных задач, подчеркнул Стрелец.

«Самолет F-22 изначально создавался как самолет для завоевания превосходства в воздухе. И только потом американцы поняли, что принципиально неправильно [так] было проектировать самолет», — заявил главный конструктор-директор «ОКБ Сухой» в эфире телеканала «Звезда».

Создатели поняли свою ошибку, но не смогли переделать самолет под ракеты «воздух – поверхность». Отсеки под ракеты «воздух –воздух» не предназначены для крупного груза, каким являются ракеты «воздух – поверхность», подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что истребитель F-35, предназначенный для уничтожения наземных целей по всем параметрам уступает истребителям четвертого поколения, не говоря уже о Су-57.

Как сообщает «Утро.ру», американские истребители F-22 могут ударить по наземным целям корректируемыми бомбами JDAM, однако американские эксперты не раз подчеркивали, что F-22 предназначен только для господства в небе.

Напомним, воздушно-космические войска получат 12 истребителей Су-57 в 2019 году. Су-57 — новейший многофункциональный персональный истребитель пятого поколения. Он разработан с применением технологий малозаметности в качестве замены для тяжелого истребителя Су-27.