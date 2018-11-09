Письмо Эйнштейна о будущем нацистской Германии уйдет с молотка в Израиле

Москва, 9 ноября. На аукцион в Иерусалиме было выставлено письмо ученого Альберта Эйнштейна, в котором он предсказывает печальное будущее нацистской Германии. Как говорится в сообщении на сайте аукционного дома Kedem, стартовая цена лота составляет 12 тысяч долларов.

В аукционном доме отметили, в письме, адресованном сестре Эйнштейна, великий ученый высказывает «мрачные прогнозы» относительно экономического и политического будущего Германии, а также затрагивает тему антисемитизма в этой стране.

«У меня все достаточно хорошо, несмотря на всех антисемитов среди моих немецких коллег», — написал он в своем письме.

По данным историков, письмо было написано после вынужденного отъезда Эйнштейна из Берлина в тот период, когда был убит глава МИД Германии еврейского происхождения Вальтер Ратенау.

13 ноября состоятся торги. Многие эксперты полагают, что письмо Эйнштейна может уйти с молотка за 20 тысяч долларов.

Напомним, в октябре триптих «Июнь-октябрь 1985» китайского художника-абстракциониста Чжао Уцзи продали на торгах аукционного дома Sotheby's за рекордные 65,2 млн долларов.