«Приставал бы ко мне — оказался бы в больнице»: Елена Драпеко прокомментировала увольнение главреда «Медузы»

Москва, 9 ноября. Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков объявил о своей отставке. Об этом сообщает сайт издания. Ранее совет директоров принял решение, что Колпаков продолжит возглавлять редакцию, однако позже он сам принял решение об уходе.

«Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб», — заявил Иван Колпаков.

Его уход с поста главреда связан со скандалом, разгоревшимся после заявления супруги одного из сотрудников «Медузы» о харрасменте со стороны Колпакова.

Ситуацию вокруг скандала с «Медузой» в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей охарактеризовала первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко.

«Если он [главред «Медузы»] приставал к сотрудницам, то еще легко отделался. Приставал бы он ко мне — оказался бы в больнице. А так его только с работы поперли, но это тоже хорошо», — сообщила Елена Драпеко.

Говоря о своих способах «уврачевания» в подобных случаях, депутат упомянула «физический».

«Я девушка с виду пушистая и мягкая, но внутри стальная и тренированная, — подтвердила собеседница ФАН и уточнила: — Но я шучу. Физическое воздействие — не самое лучшее».

Рассуждая об уходе Колпакова с поста главреда «Медузы», депутат также выразила свое отношение к самому проекту.