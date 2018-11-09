Хочется даже посочувствовать: ЕС отметил замедление темпов борьбы с коррупцией на Украине

Европейский союз отмечает замедление темпов реализации реформ на территории Украины в области борьбы с коррупцией и считает, что откат в этой сфере недопустим. Об этом говорится в докладе по реализации соглашения об ассоциации с Киевом. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Еврокомиссия обнародовала в пятницу ежегодный доклад о ходе выполнения соглашения об ассоциации Европейского союза и Украины, снабдив его комментариями.

«За последний год Украина добилась прогресса в ряде важных областей, но еще предстоит провести реформы, в частности, в судебной системе и борьбе с коррупцией, чтобы граждане Украины могли в полной мере воспользоваться преимуществами соглашения об ассоциации Украина — ЕС и всеобъемлющей зоны свободной торговли», — говорится в тексте сообщения.

Коррупция — основная опора режима

Политолог Юрий Якорь в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что это тот редкий случай, когда Украине хочется даже посочувствовать. Понятно, что Украина — это государство, пронизанное коррупцией с головы до пят (в отличие от России, кстати, где удалось закрыть многие десятки лазеек).

«Понятно, что за годы, прошедшие с Майдана, были приняты многие законы, которые все равно продолжают обходить, но для очень многих из них страна просто не готова. Потому что коррупция на Украине институциализирована, то есть если «не подмазать, то и не поедешь». А тут Еврокомиссия, которая требует лезть вперед батьки в пекло и с шашкой наголо бороться с одной из основных опор режима. Но не обращать на нее внимание нельзя, денег в бюджете нет, а могут не дать транши. Что в этой ситуации делать украинским властям, мне ясно не до конца», — заключил Юрий Якорь.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал ФАН замечание Европейского союза.

«Наблюдательные люди в Евросоюзе работают, как я погляжу. Умудрились же заметить замедление борьбы с коррупцией, притом что эта борьба даже не начиналась! Во всяком случае население Украины ее не заметило. Мало того, некоторые опросы показывают, что украинцы считают: сейчас борьба с коррупцией ведется еще хуже, чем она велась при [бывшем президенте Украины Викторе] Януковиче. На самом деле Евросоюзу все хорошо известно. Но признавать этот факт открыто — значит самих себя обвинить в нынешнем состоянии дел на Украине», — рассказал Владимир Корнилов.

Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь в интервью ФАН заметил: разумеется, не стоит думать, что Еврокомиссия так уж заинтересована в сокращении масштабов коррупции на Украине. Эта тема — главный инструмент, позволяющий держать под контролем украинскую элиту. Точно такой же прием, традиционный в отношениях со странами третьего мира, используют и США.

«Так, в конце октября американский Госдепартамент тоже отмечал «замедление темпов», настаивая на ускорении создания антикоррупционных судов. Впрочем, среди требований, которые озвучивают чиновники ЕС, есть и указания на настоящие цели. Так, Мингарелли, глава представительства ЕС на Украине, в недавнем интервью говорил не только о проверке бенефициаров и автоматической проверке деклараций, но и о снятии запрета на экспорт леса-кругляка.

В случае же если киевский режим будет проявлять излишнюю самостоятельность, последует наказание. Так, возможно повторение прошлогодней ситуации, когда Еврокомиссия пригрозила Украине лишением безвиза. А хотя бы временное воплощение этой угрозы в жизнь означает мгновенный мат для Порошенко, которому, в общем-то, нечего больше предъявить своим избирателям», — добавил политолог.

Кроме того, уверен эксперт, вполне возможны антикоррупционные дела против главных функционеров режима — подобные уголовному преследованию сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Любой скандал в условиях предстоящих выборов может сыграть роковую роль.