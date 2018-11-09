Официальная статистика МВД неактуальна: она не учла более 3 тысяч человек, погибших в результате преступлений

Система регистрации преступлений складывалась в нашей стране еще с середины 20 века, а в 1968 году была принята первая инструкция по учету преступлений.

В соответствии с 51-м федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», на ведомство возложена обязанность ведения единого статистического учета преступлений, их учета и раскрываемости. Для того, чтобы вести этот учет, в Генеральной прокуратуре РФ в мае 2017 года было создано главное управление правовой статистики и информационных технологий.

Первые же исследования специалистов управления показали, что прежняя система учета устарела. Регистрация преступлений зависит от «палочной системы» в МВД, а сотрудники полиции, как правило, предоставляют неполную информацию, из-за чего искажаются статистические показатели. И в некоторых случаях на 50 процентов. Делается это не сознательно, а именно из-за того, что в МВД необходимо полностью заменить систему регистрации. Какие искажения имеют место и что упускает МВД в картине преступности — в расследовании Федерального агентства новостей.

Начнем с количества зарегистрированных преступлений с января по сентябрь 2018 года. По данным МВД и главного управления правовой статистики и информационных технологий, на территории России всего было зарегистрировано 1 490 879 преступлений. Сразу стоит оговориться: это только зарегистрированные обращения. В реальности же их гораздо больше, так как часть мелких краж просто не регистрируется, иногда потерпевшие даже не обращаются в полицию.

А вот дальше уже появляются расхождения. Еще раз подчеркиваем — это не желание сотрудников полиции «помухлевать». Просто данная ими официальная статистика регистрируется по уголовным статьям без учета частей.

Например, согласно данным МВД и прокуратуры, за девять месяцев 2018 года зарегистрировано 6057 убийств и покушений на убийство. Зарегистрированных преступлений по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») — 17 705. Но вот только в МВД дают эту цифру по всей статье, включая часть 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).

А таких за первые девять месяцев было 3 337. Прокуратура эти данные опубликовала, и получается, что официальная статистика МВД не отражает как минимум 50,79% людей, погибших в результате совершенных преступлений. И лишь потому, что эти люди проходят по статье «Тяжкий вред здоровью», без учета того факта, что они впоследствии скончались.

Как мы уже писали выше, по данным и МВД, и Генеральной прокуратуры, за январь-сентябрь было зарегистрировано 1 490 879 преступлений. А вот дальше статистика МВД дает сбой: по данным из официальной статистики было раскрыто 833 546 преступлений. То есть при несложном подсчете получается, что нераскрытых преступлений 657 333. Прокуратура дает за этот же период 579 477 случаев, что гораздо меньше. «Погрешность» МВД не в свою пользу объясняется неполной картиной преступлений, раскрытых другими следственными органами.

Далее — тяжкие и особо тяжкие преступления. Статистика МВД не разбивает эти классификации на две группы и дает общее количество преступлений — 333 655. Согласно статье 15 УК РФ, тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых назначается наказание на срок не больше 10 лет.

В основном от пяти — так как до пяти лет — преступления средней тяжести. Но под определение тяжких могут попасть и нарушение авторских прав с отягчающими обстоятельствами, и нарушение правил вождения, повлекшее смерть двух или более лиц, а так же разбой, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Особо тяжкие — это преступления, наказание за которые превышает срок в 10 лет лишения свободы — террор, изнасилование несовершеннолетних, убийство, похищение человека. То есть неумелый водитель и нарушитель авторских прав приравниваются к убийце, насильнику и террористу в статистике МВД. Это опять же не дает полной картины криминальной обстановки в стране

Статистика прокуратуры дает более точное определение — она разграничила две классификации. И согласно ее данным, тяжких преступлений зарегистрировано 248 837, а особо тяжких — 84 818. То есть складывается более объективная картина. Теперь понятно, что тяжкие преступления совершаются почти в три раза чаще, чем особо тяжкие.

Интернет-издание «Невские новости» связалось с начальником управления правовой статистики прокуратуры Петербурга советником юстиции Юлией Альской. Юлия Альская рассказала о причинах возникновения погрешностей в статистике правоохранительных органов.

«Так называемая «палочная система» — это когда эффективность деятельности конкретного сотрудника и/или всего подразделения (органа) оценивается не качественными показателями, а количественными. Например, работа следователя и дознавателя может быть оценена положительно или отрицательно в зависимости от количества направленных в суд уголовных дел в определенный период. Работа сотрудника уголовного розыска может быть оценена аналогичным образом в зависимости от количества преступлений, выявленных оперативным путем и т. д. То есть в погоне за высокой оценкой своей деятельности должностное лицо может искусственно завысить показатель, положительно ее характеризующий, либо, напротив, занизить показатель, отрицательно ее характеризующий, тем самым исказив данные, на основании которых формируются сведения о состоянии преступности, раскрываемости, профилактики преступности и т. д.», — говорит она.

Нарушения в сфере правовой статистики делятся на две категории: первая — нарушения, допущенные субъектами учета при формировании форм федерального статистического наблюдения, вторая — нарушения, допущенные при учете преступлений. Большая часть выявляемых нарушений происходит именно по второй причине.

Управление правовой статистики прокуратуры Петербурга уже провело свои исследования за первое полугодие 2018 года. Их результаты, мягко говоря, обескураживают.

«В первом полугодии 2018 года работниками прокуратуры Санкт-Петербурга выявлено более 46 тысяч фактов искажения различных показателей статистической отчетности, характеризующих состояние преступности и результаты расследования уголовных дел. Из указанного количества более 40 тысяч нарушений допущено следователями и дознавателями ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее — ГУ МВД), более 4 тыс. — следователями ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу (далее — ГСУ СК), около 1 тыс. — дознавателями УФССП России по Санкт-Петербургу (далее — УФССП)».

Наиболее типичными и распространенными являются нарушения, связанные с недостоверным отражением (неотражением) сведений о преступлении и лице, его совершившем (93,6% от общего числа всех выявленных нарушений). Из них более 4,3 тысячи связаны с недостоверным отражением сведений о совершении преступлений в общественном месте, в том числе на улице. Более 4,2 тысячи — о должностных, социальных, половых, возрастных характеристиках потерпевших. Более 1,8 тысячи — о должностных, социальных, половых, возрастных характеристиках лиц, совершивших преступление. Более 1,4 тысячи — о преступлениях, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, около 1 тысячи — о преступлениях, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

И это только по одному региону страны. Какие же в реальности по всей стране выявляются искажения, даже представить сложно.

Теперь посмотрим картину раскрываемости преступлений по регионам. Темпы прироста числа нераскрытых преступлений одинаковы и у МВД, и у Генеральной прокуратуры. Ниже представлен список регионов с наибольшим темпом прироста преступлений, то есть худшие.

1. Ленинградская область — 64,2%

2. Пензенская область — 62,4%

3. Еврейская автономная область — 30,7%

4. Республика Бурятия — 28%

5. Калининградская область — 21,8%.

А вот статистика регионов, у которых наименьший темп прироста нераскрытых преступлений, то есть лучшие.

1. Карачаево-Черкесская республика — 28,2%

2. Вологодская область — 25,4%

3. Республика Саха — 25,3%

4. Республика Коми — 24,2%

5. Республика Адыгея — 24%.

Но эти данные не отражают реальности, невозможно составить полную картину криминальных преступлений в стране. Ведь у нас есть густонаселенные районы, а есть малонаселенные. К примеру, Чукотка территориально в 8,6 раза больше Ленинградской области, а население в ней меньше в 36,75 раза. Естественно, на Чукотке при таких расстояниях и малом населении каждое нераскрытое преступление ухудшит прирост в разы и наоборот. Поэтому более объективная картина, хотя и не совсем, поскольку тоже не учитывается размер и населенность регионов, именно в статистике прокуратуры.

Худшими оказались следующие регионы.

1. Москва — 66 902 нераскрытых преступления

2. Московская область — 21 467

3. Краснодарский край — 20 969

4. Челябинская область — 19 260

5. Республика Башкортостан — 18 697.

Из этой статистики видно, что те регионы, в которых высокая динамика нераскрытых преступлений, не являются самыми худшими по показателям.

Пятерка лучших, где самая хорошая раскрываемость.

1. Чукотский АО — 113 нераскрытых преступлений

2. Ненецкий АО — 132

3. Чеченская республика — 278

4. Карачаево-Черкесская республика — 471

5. Республика Калмыкия — 514.

Как мы видим, опять совпадение списков по динамике и количеству нераскрытых очень небольшое. Пожалуй, только Карачаево-Черкесская республика вверху в обоих списках.

Что касается количества зарегистрированных преступлений с января по сентябрь 2018 года, то их рейтинг, согласно данным прокуратуры, выглядит следующим образом. Вот самые «криминальные» регионы страны.

1. Москва — 105 274

2. Московская область — 59 588

3. Краснодарский край — 52 159

4. Челябинская область — 47 807

5. Республика Башкортостан — 43 541.

Самые безопасные регионы.

1. Чукотский АО — 589

2. Ненецкий АО — 656

3. Республика Ингушетия — 1205

4. Республика Калмыкия — 2222

5. Магаданская область — 2288.

Социальный портрет преступности — один из важнейших показателей для формирования общей картины криминальной обстановки в стране, а также для решения вопросов профилактики. Социальный потрет или характеристика лиц, совершивших преступления, составляется за год, поэтому мы сравним данные за 2017 год.

Всего за прошлый год в стране было выявлено 967 103 человека, совершивших преступления. Из них — 146 916 женщин. То есть ими совершается 15,19% преступлений. Но опять же по этим цифрам невозможно составить социальный потрет женщины-преступницы.

Прокуратура дает такую возможность: чаще всего совершают преступления женщины с начальным и основным общим образованием — 35,18% от общего количества женщин, совершивших преступления. На втором месте идут женщины со средним профессиональным образованием — 32,96%. Третье место — среднее полное общее, но таких почти в два раза меньше — 18,78%, реже всего совершают преступления женщины с высшим образованием — 13,08%. Из этого расклада уже можно сделать вывод, что реже всего преступницами становятся женщины с высшим образованием и те, кто окончил только школу. Последнее объясняется просто: в этой категории девочки, вышедшие замуж сразу после школы и отдавшие все силы своей семье.

По принадлежности и гражданству: на территории нашей страны в основном совершают преступления гражданки России. 97,68% всех «женских» преступлений на счету россиянок. И лишь 2,32% от общего количества совершили гражданки иностранных государств, как правило, из ближайших стран: Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Украина и так далее. Кстати, удельный вес мужчин-иностранцев, совершивших преступления в России, выше на полтора процента — 3,87%

По возрастному принципу: чаще всего совершают преступления женщины от 30 до 49 лет — 54,72% от общего количества. На втором месте девушки от 25 до 29 лет — 15,92%, на третьем дамы свыше 50 лет — 14,22%. Четвертое — 18–24 года — 12,31%. Пятые — 16–17 лет — 1,71%. Самая маленькая доля приходится на 14–15-летних — 1,12%. Кстати, это единственная классификация с большой разницей с мужчинами. Если среди женщин чаще совершают преступления те, кто старше 50, чем 18–24-летние — 14,22% к 12,31%, то среди мужчин значительно больше 19–24-летних преступников, чем тем, кому за 50, — отношение 17,51% к 10,45%. Это означает, что преступная активность женщин в возрасте больше, чем у молодых. На это влияет много факторов, в том числе и то, что 18–24 летние женщины находятся в самом детородном возрасте.

По социальному статусу самая большая группа риска среди женщин без постоянных источников дохода — 68,42%, на втором месте наемные работники — 19,99%. Третьи — служащие — 4,82%, четвертые — учащиеся и студенты — 3,58%. Предприниматели без образования юридического лица — 1,43%. Безработные — 0,59%. Работники органов государственной власти — 0,56%. Мигранты — 0,38%. Реже всего совершают преступления работницы сельского хозяйства — 0,22%.

Кстати, преступность среди женщин — наименее изученный вопрос, снижение количества преступлений среди представительниц прекрасного пола самое маленькое. В сравнении с 2016 годом их показатель упал всего 0,7%. И это при общем снижении выявленных лиц, совершивших преступления на 4,8%.

Теперь, когда правовой статистикой занимается специальное подразделение прокуратуры, возможно, мы сможем получить более объективную оценку криминальной карты России, что позволит разработать новые профилактические методы борьбы с преступностью. Ведь подразделение, собирающее эти данные, будет не только наказывать сотрудников, искажающих факты, но и объяснять, как правильно собирать данные для статистики.