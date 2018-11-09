Будут оправдания и обещания: эксперт оценил недовольство ЕС ходом реформ на Украине

Москва, 9 ноября. Евросоюз своим недовольством касаемо хода проведения реформ на Украине в судебной сфере, а также в борьбе с коррупцией просто показывает, что ему известна ситуация, никаких действий в связи с этим не последует. Такое мнение выразил политолог Александр Асафов.

Эксперт отметил, что данные о коррупции далеко не первые, которые попадают в руки европейских чиновников. Однако никаких действий в связи с этим не последует, Евросоюз не ограничит финансирование и не предпримет какие-либо другие меры, считает Асафов.

«Евросоюз просто показывает, что им известна ситуация», — цитирует его RT.

При этом политолог подчеркнул, что Киев, который полностью занят подготовкой к выборам президента и выполнением требований Международного валютного фонда (МВФ), в сложившейся ситуации пообещает Евросоюзу исправиться, но по сути ничего в политике государства не изменится.

«Поскольку коррупция — основной процесс, который действует на Украине максимально эффективно. Со стороны Киева будут оправдания и обещания, а Евросоюз вряд ли выступит с какими-то предупреждениями», — констатировал эксперт.

Напомним, о недовольстве Брюсселя ходом реформ в украинском государстве говорилось в отчете Еврокомиссии по реализации Соглашения об ассоциации Украины.

Стоит отметить, что Украина, по оценкам специалистов, является одной из стран мира с высоким уровнем коррупции. На территории государства зафиксирован рост взяточничества с 56% в 2016 году до 73% в текущем. Согласно проведенному компанией PwC опросу, более 50 процентов украинских фирм жалуются на коррупцию в стране.

В связи с этим в столице Киева активисты установили памятник коррупции у здания Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), пообещав, что перенесут его к другим антикоррупционным ведомствам, если возникнет необходимость.