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ДНР: Более 1,3 тысячи полицейских обеспечат безопасность во время выборов

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ДНР: Более 1,3 тысячи полицейских обеспечат безопасность во время выборов

Донецк, 9 ноября. Более 1 300 полицейских будут следить за безопасностью во время выборов главы и парламента Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД ДНР.

Всего на избирательных участках будут задействованы 800 сотрудников полиции, кроме того, для охраны выездных избирательных комиссий также задействуют более 500 полицейских, подчеркнули в пресс-службе МВД ДНР.

Также во время выборов ведомство усилит патрулирование дорог и населенных пунктов./p>

Выборы депутатов и глав Донецкой и Луганской народных республик пройдут 11 ноября. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что выборы не идут в разрез с минскими договоренностями.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года после того, как республики не признали результаты государственного переворота в стране. В апреле Киев ввел войска на территорию ЛНР и ДНР, которые заявили о своей независимости.

Автор: Денис Коробейников
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