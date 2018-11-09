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Участники заседания по Афганистану договорились о продолжении консультаций в «московском формате»

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Участники заседания по Афганистану договорились о продолжении консультаций в «московском формате»

Москва, 9 ноября. Участники встречи в Москве по Афганистану договорились о продолжении консультаций в «московском формате». Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

Заседание по Афганистану прошло в российской столице в пятницу, 9 ноября. В переговорном процессе участвовали главы МИД, спецпредставители и наблюдатели из России, Афганистана Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и США. Стоит отметить, что впервые в международной встрече приняла участие делегация политического офиса движения талибов.

Участники заседания по Афганистану договорились о продолжении консультаций в «московском формате»

На повестке дня стоял вопрос скорейшего запуска диалога о мире между Кабулом и членами запрещенного в России радикального движения «Талибан»1 для стабилизации ситуации в стране. Российская сторона отметила необходимость скоординированной работы стран-соседей и региональных партнеров Афганистана в этом направлении.

«Участники заседания отметили востребованность Московского формата и договорились о продолжении консультаций в рамках данного механизма.», — говорится в сообщении МИД  РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Дарья Смолина
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