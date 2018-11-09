ЕС рассказал о «застопорившемся» в Донбассе минском процессе

Брюссель, 9 ноября. Власти Евросоюза отметили отсутствие прогресса в реализации минских соглашений, которые должны были положить конец затянувшемуся вооруженному конфликту в Донбассе. Об этом говорится в ежегодном докладе ЕС по ситуации на Украине.

В нем утверждается, что ситуация в Донбассе остается напряженной, а обстрелы не прекращаются, несмотря на все достигнутые ранее договоренности.

«На дипломатическом фронте минский процесс остается застопорившимся. Никакого ощутимого прогресса в усилиях по урегулированию конфликта в области безопасности и в политической области достигнуто не было», — отмечают авторы доклада.

В документе также высказываются опасения в связи с непростой гуманитарной обстановкой на востоке Украины, которая ухудшается на фоне продолжающейся пятый год войны.

Напомним, что комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе «Минск-2» был принят в феврале 2015 года. Он предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло почти четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений украинской стороной реализовано не было. Закон об особом статусе Донбасса формально был принят Верховной радой, однако де-факто он не применяется.