«Зажав нос от запаха»: резкая Монтян рассказала, в каком случае Украина проголосует за кандидата от оппозиции

На Украине заявили о создании единой оппозиционной платформы перед выборами. Партия «За жизнь» и несколько представителей «Оппозиционного блока» решили объединиться для участия в парламентских и президентских выборах, которые пройдут на Украине в 2019 году. В перспективе — выдвижение единого кандидата от оппозиции.

Впрочем, украинский общественный деятель Татьяна Монтян в беседе с Федеральным агентством новостей крайне скептически прокомментировала перспективы этого вынужденного союза перед выборами-2019.

«Скажу прямо — я им не верю», — однозначно заявила собеседница ФАН.

Эту уверенность она строит на том, что «где пара украинцев, там три гетмана». Это стабильно, уверена в такой доминанте Монтян.

«Не верю. Я вообще не верю в их способность выдвинуть единого кандидата», — прокомментировала она возможность единого кандидата на пост президента Украины от нового оппозиционного объединения.

Отвечая на вопрос, смогут ли лидеры новой структуры сплотиться в условиях противостояния общему сопернику, общественница была столь же резкой.

«Если им это удастся, они имеют нехилые шансы, но опять-таки — не верю», — заявила Монтян.

Теоретически конкуренты у кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Юлии Тимошенко могут быть, потому весь восток Украины абсолютно неприкаянный, добавила собеседник ФАН.

«Ни за какую Тюльку [Юлию Тимошенко], ни за какого Пецю [Петра Порошенко], ни за какого технаря [Евгения] Мураева голосовать там не собираются, — уверена Монтян. — Но проблема в том, что [Юрия] Бойко они тоже считают соратником [бизнесмена Дмитрия] Фирташа и [политика Сергея] Левочкина, который, собственно, и замутил майдаун (Евромайдан в 2014 году. — Прим. ФАН)».

Дело в том, что избиратели на востоке Украины отказываются поддерживать всех вышеупомянутых кандидатов в президенты, считает она.

«Фактически пока все смахивает на игнор. А что будет с этим «единым кандидатом», я даже не представляю. Я даже гипотетически не представляю, кого они выдвинут», — предположила общественница.

Перспективы участия в той или иной степени в выборном процессе лидера общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука, который вошел в партию «За жизнь» и был избран председателем ее политсовета, Татьяна Монтян отметила особо.

«В этом все и дело: у Медведчука слишком хреновая репутация, и все, к чему он когда-либо примазался, превращалось в известную субстанцию. Так что вся эта публика шансов не имеет», — заявила она.

Хотя общественница при этом не исключила маловероятный, с ее точки зрения, сценарий, когда гипотетически все-таки кого-то «единого» от условного юго-востока выдвинут.