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ВВС США готовятся к великой войне против России и Китая: в Америке боятся гегемонов XXI века

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ВВС США готовятся к великой войне против России и Китая: в Америке боятся гегемонов XXI века

Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи Джейкоба Реймана (Jakob Reimann) The U.S. Air Force is Preparing for a Great Power War Against Russia and China («ВВС США готовятся к великой войне против России и Китая»), размещенной на портале Foreighn Policy In Focus.

США планируют самое большое расширение ВВС со времен окончания холодной войны — и причины этого ясны

В сентябре, на ежегодной конференции Ассоциации ВВС Space&Cyber Conference, министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон представила новый план администрации Трампа по еще большему расширению Военно-воздушных сил США, которые уже считаются крупнейшими в мире.

Уилсон определила контекст, в котором будут проводиться новые разработки, отметив в самом начале речи, что Россия провела свои крупнейшие за четыре десятилетия военные учения, а Китай отправил свой первый авианосец в Тихий океан и «военизировал» Южно-Китайское море. 

Крупнейшее расширение с момента окончания холодной войны

Уилсон объяснила, что ВВС США будут увеличивать количество боевых эскадрилий с 312 до 386 в период между 2025 и 2030 годами. Увеличение составит 25% и станет наибольшим с конца холодной войны.

ВВС США готовятся к великой войне против России и Китая: в Америке боятся гегемонов XXI века

Эскадрилья состоит из 12-24 летательных аппаратов. То есть, согласно планам Уилсон, количество воздушных суден будет увеличено более чем на 1000. В ежегодный бюджет ВВС будет добавлено около 25 млрд долларов США, и потребуется не менее 40 000 дополнительных сотрудников. Это указывает на отхождение администрации президента США Дональда Трампа от недавних тенденций, поскольку, как сообщает Military.com, ВВС «резко сократились в последние годы».

Foreign Policy получила информацию о том, что наибольшее процентное увеличение в составе эскадрилий будет у бомбардировщиков, то есть самолетов, не только оснащенных ядерным оружием, но и направленных на уничтожение неподвижных объектов, таких как здания и инфраструктура, что в значительной степени интерпретируется как изменение стратегического фокуса на войну против государств, а не террористических группировок. Также планируется значительное увеличение числа летательных аппаратов для дозаправки, без которых было бы невозможно ведение военных действий в Йемене.

ВВС США готовятся к великой войне против России и Китая: в Америке боятся гегемонов XXI века

Другой центральной темой речи Уилсон являлось создание космических сил как шестого вида вооруженных сил США. Первоначально Дональд Трамп воспринял этот проект как шутку, однако вскоре признал его броским лозунгом и в марте наконец включил космические силы в стратегию национальной безопасности.

Новые истребители на границах России

В последние годы НАТО осуществляла крупнейшее развертывание своих войск на восточном фланге — прямо на российской границе. По настоянию министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен в Германии создается новая штаб-квартира НАТО для координации движения этих войск. А с созданием «военного шенгена» необходима гарантия быстрого и необремененного бюрократическими процедурами развертывания войск через границы Европы.

После этого военного расширения в Европе ВВС США также значительно увеличили свое присутствие на границах России.
Во всех странах НАТО в Восточной Европе ВВС США вкладывают многомиллионные суммы в расширение своих авиабаз: более чем 50 млн долларов вкладываются в базу в Венгрии, более 60 млн долларов выделено на модернизацию двух баз ВВС в Румынии, две базы в Словакии будут модернизированы более чем на 100 млн долларов, и все это помимо различных базовых улучшений в других странах региона.

ВВС США готовятся к великой войне против России и Китая: в Америке боятся гегемонов XXI века

Большинство этих средств явно представляют собой вложения, связанные с войной: новые ангары для истребителей или сооружения для хранения оружия и топлива. Помимо сотен солдат ВВС США также недавно отправили в Румынию несколько десятков новых истребителей, в том числе 12 самолетов A-10 «Тандерболт», более известных как «бородавочники», которые вооружены радиоактивными урановыми боеприпасами. В течение нескольких месяцев в Польше размещаются боевые беспилотные летательные аппараты.

Чрезмерное развертывание ВВС в Восточной Европе, создание космических сил, а также планируемая долгосрочная модернизация ВВС США в целом отражают тенденцию постепенно отказаться от печально известной «войны с террором», доктрины последних 17 лет. Актуальность бесчисленных военных действий против Аль-Каиды1, Талибана1 и ИГИЛ1 (организации запрещены на территории РФ. — Прим. ФАН) постепенно падает. Ни Северная Корея, ни Иран, ни Сирия не являются главной целью этого стратегического перераспределения.

Планируемая модернизация ВВС США, утверждают военные эксперты, отражает смещение акцента в военной доктрине Америки, которая теперь будет направлена на войны с великими державами в XXI веке: войны против России или Китая.

Нет гегемона, кроме меня

Одна из основных стратегий геополитики заключается в том, что империя, чтобы сохранить свою глобальную власть, должна любой ценой предотвратить любую другую региональную гегемонию — особенно в трех основных геостратегических регионах: Восточной Азии, Персидском заливе и Европе.

ВВС США готовятся к великой войне против России и Китая: в Америке боятся гегемонов XXI века

Это главная причина, по которой США пошли на ведение военных действий против нацистской Германии и императорской Японии. По этой же причине НАТО функционирует как инструмент США для военного контроля и беспрестанно движется на восток к российским границам; именно поэтому американская империя разместила 240 000 военнослужащих в 172 странах по всему миру.
Однако Китай, как империя в зачаточном состоянии, имеет совершенно иной вид. Политика сдерживания Вашингтона может иметь определенный эффект, но в конечном счете Китай станет региональным гегемоном в Восточной Азии и в итоге сместит США с позиции главной сверхдержавы в течение последующих десятилетий.

XXI век — век Китая.

Этот переход может произойти либо мирно, либо с большими потрясениями, возможно, в форме Третьей мировой войны. Секретарь ВВС США Хизер Уилсон еще раз пояснила в своей недавней речи, к какому сценарию стремится Вашингтон. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Алексей Громов
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