Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи Джейкоба Реймана (Jakob Reimann) The U.S. Air Force is Preparing for a Great Power War Against Russia and China («ВВС США готовятся к великой войне против России и Китая»), размещенной на портале Foreighn Policy In Focus.

США планируют самое большое расширение ВВС со времен окончания холодной войны — и причины этого ясны

В сентябре, на ежегодной конференции Ассоциации ВВС Space&Cyber Conference, министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон представила новый план администрации Трампа по еще большему расширению Военно-воздушных сил США, которые уже считаются крупнейшими в мире.

Уилсон определила контекст, в котором будут проводиться новые разработки, отметив в самом начале речи, что Россия провела свои крупнейшие за четыре десятилетия военные учения, а Китай отправил свой первый авианосец в Тихий океан и «военизировал» Южно-Китайское море.

Крупнейшее расширение с момента окончания холодной войны

Уилсон объяснила, что ВВС США будут увеличивать количество боевых эскадрилий с 312 до 386 в период между 2025 и 2030 годами. Увеличение составит 25% и станет наибольшим с конца холодной войны.

Эскадрилья состоит из 12-24 летательных аппаратов. То есть, согласно планам Уилсон, количество воздушных суден будет увеличено более чем на 1000. В ежегодный бюджет ВВС будет добавлено около 25 млрд долларов США, и потребуется не менее 40 000 дополнительных сотрудников. Это указывает на отхождение администрации президента США Дональда Трампа от недавних тенденций, поскольку, как сообщает Military.com, ВВС «резко сократились в последние годы».

Foreign Policy получила информацию о том, что наибольшее процентное увеличение в составе эскадрилий будет у бомбардировщиков, то есть самолетов, не только оснащенных ядерным оружием, но и направленных на уничтожение неподвижных объектов, таких как здания и инфраструктура, что в значительной степени интерпретируется как изменение стратегического фокуса на войну против государств, а не террористических группировок. Также планируется значительное увеличение числа летательных аппаратов для дозаправки, без которых было бы невозможно ведение военных действий в Йемене.

Другой центральной темой речи Уилсон являлось создание космических сил как шестого вида вооруженных сил США. Первоначально Дональд Трамп воспринял этот проект как шутку, однако вскоре признал его броским лозунгом и в марте наконец включил космические силы в стратегию национальной безопасности.

Новые истребители на границах России

В последние годы НАТО осуществляла крупнейшее развертывание своих войск на восточном фланге — прямо на российской границе. По настоянию министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен в Германии создается новая штаб-квартира НАТО для координации движения этих войск. А с созданием «военного шенгена» необходима гарантия быстрого и необремененного бюрократическими процедурами развертывания войск через границы Европы.

После этого военного расширения в Европе ВВС США также значительно увеличили свое присутствие на границах России.

Во всех странах НАТО в Восточной Европе ВВС США вкладывают многомиллионные суммы в расширение своих авиабаз: более чем 50 млн долларов вкладываются в базу в Венгрии, более 60 млн долларов выделено на модернизацию двух баз ВВС в Румынии, две базы в Словакии будут модернизированы более чем на 100 млн долларов, и все это помимо различных базовых улучшений в других странах региона.

Большинство этих средств явно представляют собой вложения, связанные с войной: новые ангары для истребителей или сооружения для хранения оружия и топлива. Помимо сотен солдат ВВС США также недавно отправили в Румынию несколько десятков новых истребителей, в том числе 12 самолетов A-10 «Тандерболт», более известных как «бородавочники», которые вооружены радиоактивными урановыми боеприпасами. В течение нескольких месяцев в Польше размещаются боевые беспилотные летательные аппараты.

Чрезмерное развертывание ВВС в Восточной Европе, создание космических сил, а также планируемая долгосрочная модернизация ВВС США в целом отражают тенденцию постепенно отказаться от печально известной «войны с террором», доктрины последних 17 лет. Актуальность бесчисленных военных действий против Аль-Каиды1, Талибана1 и ИГИЛ1 (организации запрещены на территории РФ. — Прим. ФАН) постепенно падает. Ни Северная Корея, ни Иран, ни Сирия не являются главной целью этого стратегического перераспределения.

Планируемая модернизация ВВС США, утверждают военные эксперты, отражает смещение акцента в военной доктрине Америки, которая теперь будет направлена на войны с великими державами в XXI веке: войны против России или Китая.

Нет гегемона, кроме меня

Одна из основных стратегий геополитики заключается в том, что империя, чтобы сохранить свою глобальную власть, должна любой ценой предотвратить любую другую региональную гегемонию — особенно в трех основных геостратегических регионах: Восточной Азии, Персидском заливе и Европе.

Это главная причина, по которой США пошли на ведение военных действий против нацистской Германии и императорской Японии. По этой же причине НАТО функционирует как инструмент США для военного контроля и беспрестанно движется на восток к российским границам; именно поэтому американская империя разместила 240 000 военнослужащих в 172 странах по всему миру.

Однако Китай, как империя в зачаточном состоянии, имеет совершенно иной вид. Политика сдерживания Вашингтона может иметь определенный эффект, но в конечном счете Китай станет региональным гегемоном в Восточной Азии и в итоге сместит США с позиции главной сверхдержавы в течение последующих десятилетий.

XXI век — век Китая.

Этот переход может произойти либо мирно, либо с большими потрясениями, возможно, в форме Третьей мировой войны. Секретарь ВВС США Хизер Уилсон еще раз пояснила в своей недавней речи, к какому сценарию стремится Вашингтон.

1 Организация запрещена на территории РФ.