Путин посетит университет МВД в Москве

Москва, 9 ноября. Российский президент Владимир Путин в субботу, 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, посетит Московский университет МВД России, а также откроет памятник Тургеневу, сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Путин осмотрит учебно-научный комплекс института судебной экспертизы, а также проведет встречу с курсантами.

Кроме того, президент России посетит «Дом-музей Ивана Сергеевича Тургенева», который будет открыт после реконструкции и примет участие в церемонии открытия первого памятника Тургеневу в Москве.