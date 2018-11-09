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Путин посетит университет МВД в Москве

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Путин посетит университет МВД в Москве

Москва, 9 ноября. Российский президент Владимир Путин в субботу, 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, посетит Московский университет МВД России, а также откроет памятник Тургеневу, сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Путин осмотрит учебно-научный комплекс института судебной экспертизы, а также проведет встречу с курсантами.

Кроме того, президент России посетит «Дом-музей Ивана Сергеевича Тургенева», который будет открыт после реконструкции и примет участие в церемонии открытия первого памятника Тургеневу в Москве.

Автор: Денис Коробейников
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