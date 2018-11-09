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Думала, дети балуются: диспетчер рассказала, почему не предотвратила зверское убийство в лифте

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Диспетчер рассказала, почему не предотвратила зверское убийство в лифте

Москва, 9 ноября. Стали известны новые подробности жестокого убийства женщины-фармацевта в лифте жилого дома в Москве.  Диспетчер заявила, что не слышала криков женщины о помощи.

Диспетчер, которая в момент трагедии находилась на рабочем месте, не успела среагировать на вызов, так как подумала, что балуются дети. Затем сотрудница переключилась на другой вызов, а когда вернулась к предыдущему, то в лифте уже было тихо, сообщает РЕН ТВ. Также женщина сообщила, что камеры в лифте, где зарезали москвичку, не установлены.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, 6 ноября мужчина зарезал в лифте жилого дома москвичку. Перед смертью женщина успела нажать на кнопку вызова диспетчера. Однако сотрудница в ответ пригрозила вызвать полицию. Аудиозапись разговора опубликована в Сети. На записи слышно, как женщина умоляет забрать деньги и ценности и не убивать ее.

Автор: Софья Куликова
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